香港19歲自閉症青年被控侮辱區旗國旗 裁判官指表證成立

案件發生在香港的2022 年中國國慶日，患有嚴重自閉症的被告，19歲男子被告黃俊樂，被指於10 月 1 日，在深水埗 3 度損毀 5 支中國國旗及香港特別行政區旗旗桿，旗幟並沒受損。他否認「侮辱國旗」及「侮辱區旗」共 3 罪，周一（20 日）在西九龍裁判法院受審。





被告作供時指出，「見到成條街都係國旗，個心唔舒服，所以扯爛佢。」事發當天街上多了很多國旗、區旗，旗幟顏色鮮艷，「感到刺激和不適」，於是扯下旗桿。他強調沒侮辱的意圖，加上旗幟完好無缺，故「唔代表我唔尊重佢」。





任職清潔工的被告母親亦作有供，她說被告父親去年不幸去世，兒子 2 歲起經診斷屬嚴重自閉，曾有類似行為驚動警方。她對情況感到無奈，因為兒子患有自閉症而無法自控。



在香港曾有支持特區政府的示威者，於集會結束後棄置國旗於垃圾桶，但並沒有被檢控。 Source: EPA / JEROME FAVRE/EPA 控方就質疑被告，為何沒有避開旗幟。被告回應指，曾在案發前試過躲在家中，但仍能看到外面的旗幟。控方又質疑，該處有多面旗幟，被告僅扯下其中 5 面，無助減輕不適感。被告稱感覺上會「舒服少少」，又稱 2021 年的街道未如 2022 年掛滿國旗及區旗的情況嚴重。



