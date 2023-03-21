【澳中關係】中國大使肖千發文：正重回正確路軌

澳洲金融評論報今日(3月21日)刊登中國駐澳大使肖千的署名文章，題目是「中國澳洲關係正重回正確路軌」，而文章絕大部份是講述中國最近的強勁發展，最後才提及澳洲。





肖千的署名文章，導言提及中澳兩國，「完全有能力成為和平共處、互利共贏的伙伴」。





文章內文以最近中國全國人大會議及政協會議閉幕開始，指「全國人大會議選舉了中國新一屆國家機構領導班子。 習近平以全票當選為國家主席、中央軍委主席，充分體現了黨的意志、人民意志和國家意志的高度統一」。



肖千在文章說：「通過『兩會』這個重要窗口，國際社會看到了中國為建設社會主義現代化國家開局之年的部署，看到了中國人民堅定不移走中國現代化道路實現民族偉大復興的決心。」





肖千又表示：「中國經濟過去5年年均增長5.2%，過去10年年均增長6.2%，實現了中高速增長，在高基數上邁向高質量發展。」





他強調中國積極促進國際和平事業。





「中國是聯合國安理會常任理事國中派出維和人員最多的國家，是聯合國經常預算和維和預算的第二大出資國。 習近平主席提出全球安全倡議，為應對國際安全挑戰提供了中國方案。」





文章指中國「是推動全球經濟發展的最大引擎…中國是130多個國家和地區的主要貿易夥伴。 過去五年，中國貨物貿易總額超過40萬億元人民幣，年均增長8.6%」。





肖千在文章中指出，中國「維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序…維護全球產業供應鏈安全穩定」。





文章最後說：「在新時代，中國的高質量發展必將為世界各國發展帶來更強勁動力，也將為中澳關係發展帶來更多機遇。 今年是新形勢下中澳關係向好發展的關鍵之年。」



去年澳洲中國建交50周年，聯邦外長黃英賢於12月應邀到訪北京，與時任中國外長王毅會面。之前兩人7月於峇里舉行的20國集團外長會議期間的會面，是澳中兩國自2019年以來首次高級別官員的面對面會談。





當時中國外交部表示，黃英賢在中澳建交50周年之際來華訪問，或有助推動雙邊關係重回正確軌道。





而去年6月，肖千於雪梨發表演說時指出，就推動中澳關係重回正確軌道，提出建議，包括政治上互相尊重，經濟互利共贏，安全上要客觀理性，國際地區事務要溝通協作，矛盾分歧要妥善處理。







