【全球幸福報告】芬蘭第6年蟬聯榜首 澳洲排12香港跌至第82

由聯合國可持續發展解決方案網絡（Sustainable Development Solutions Network）發布，對全球超過137個國家/地區的民眾，在前3年，今次是2020年至2022年的平均生活評價，就幸福程度排名。
報告在昨日3月20日「國際幸福日」（International Day of Happiness）公布， 今年是「國際幸福日」10周年。
今年芬蘭是第6年蟬聯榜首，今年在總分10分當中獲7.804分，而前10名大部份是歐洲國家，丹麥、冰島分別排第二及第三，瑞典、荷蘭和挪威分別排第五至七，瑞士、盧森堡就分別排第八及第九。
其餘打入10大的包括：以色列（排第四）及新西蘭（排第十）。
澳洲今年與去年都是排第12，而立陶宛就首次打入20大。立陶宛在2017年排第52，過去6年一直上升。其餘波羅的海國家愛沙尼亞及拉脫維亞，排名也穩步上升，今年分別排第31及41。
香港的幸福指數排名，就進一步下跌，去年從第77位跌至第81位，今年再跌一位，排82，得5.308分（10分滿分，下同）。
中國大陸就繼續攀升，去年有第84位升至第72位，今年再升至第64，得5.818分。
台灣從去年的排第26位，下跌一位到今年的第27位，得6.535分。
今年亞洲區排名最高是新加坡，排第25，得6.587分。而日本排第47，南韓就排第57。
而面對俄羅斯入侵的烏克蘭，排名比去年上升6個席位，今年排92，俄羅斯排名上升就上升10個席位，今年排第70。
阿富汗及黎巴嫩繼續排包尾及倒數第二。
報告訪問全球超過100,000 人，評估2020年至2022年人均國內生產總值、預期壽命、社會支持及對生活作選擇的自由等，平均以0至10分計算
今年是聯合國第11年發表「全球幸福報告」，顯示與 2020年之前比較，民眾報告行善的水平明顯更高。過去3年全球受到新冠疫情影響，但增加民眾互相幫助的情況，從而有更大幸福感，令幸福指數高於疫情前的水平。
全球最幸福國家/地區20大排名
|國家/地區
|幸福指數（10分滿分）
|1 芬蘭
|7.804
|2 丹麥
|7.586
|3 冰島
|7.530
|4 以色列
|7.473
|5 荷蘭
|7.403
|6 瑞典
|7.395
|7 挪威
|7.315
|8 瑞士
|7.240
|9 盧森堡
|7.228
|10 新西蘭
|7.123
|11 奧地利
|7.097
|12 澳洲
|7.095
|13 加拿大
|6.961
|14 愛爾蘭
|6.911
|15 美國
|6.894
|16 德國
|6.892
|17 比利時
|6.859
|18 捷克
|6.845
|19 英國
|6.796
|20 立陶宛
|6.763
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