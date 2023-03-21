【全球幸福報告】芬蘭第6年蟬聯榜首 澳洲排12香港跌至第82

聯合國公布「2023年全球幸福報告」（The World Happiness Report for 2023），芬蘭連續第6年排第一，澳洲就排第12。

「2023年全球幸福報告」澳洲排第12，芬蘭繼續排第一。

「2023年全球幸福報告」澳洲排第12，芬蘭繼續排第一。 Source: Supplied

「2023年全球幸福報告」
由聯合國可持續發展解決方案網絡（Sustainable Development Solutions Network）發布，對全球超過137個國家/地區的民眾，在前3年，今次是2020年至2022年的平均生活評價，就幸福程度排名。

報告在昨日3月20日「國際幸福日」（International Day of Happiness）公布， 今年是「國際幸福日」10周年。

今年芬蘭是第6年蟬聯榜首，今年在總分10分當中獲7.804分，而前10名大部份是歐洲國家，丹麥、冰島分別排第二及第三，瑞典、荷蘭和挪威分別排第五至七，瑞士、盧森堡就分別排第八及第九。
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其餘打入10大的包括：以色列（排第四）及新西蘭（排第十）。

澳洲今年與去年都是排第12，而立陶宛就首次打入20大。立陶宛在2017年排第52，過去6年一直上升。其餘波羅的海國家愛沙尼亞及拉脫維亞，排名也穩步上升，今年分別排第31及41。

香港的幸福指數排名，就進一步下跌，去年從第77位跌至第81位，今年再跌一位，排82，得5.308分（10分滿分，下同）。

中國大陸就繼續攀升，去年有第84位升至第72位，今年再升至第64，得5.818分。

台灣從去年的排第26位，下跌一位到今年的第27位，得6.535分。

今年亞洲區排名最高是新加坡，排第25，得6.587分。而日本排第47，南韓就排第57。

而面對俄羅斯入侵的烏克蘭，排名比去年上升6個席位，今年排92，俄羅斯排名上升就上升10個席位，今年排第70。

阿富汗及黎巴嫩繼續排包尾及倒數第二。

報告訪問全球超過100,000 人，評估2020年至2022年人均國內生產總值、預期壽命、社會支持及對生活作選擇的自由等，平均以0至10分計算

今年是聯合國第11年發表「全球幸福報告」，顯示與 2020年之前比較，民眾報告行善的水平明顯更高。過去3年全球受到新冠疫情影響，但增加民眾互相幫助的情況，從而有更大幸福感，令幸福指數高於疫情前的水平。

全球最幸福國家/地區20大排名

國家/地區
幸福指數（10分滿分）
1 芬蘭
7.804
2 丹麥7.586
3 冰島
7.530
4 以色列
7.473
5 荷蘭
7.403
6 瑞典
7.395
7 挪威
7.315
8 瑞士
7.240
9 盧森堡
7.228
10 新西蘭
7.123
11 奧地利
7.097
12 澳洲
7.095
13 加拿大
6.961
14 愛爾蘭
6.911
15 美國
6.894
16 德國
6.892
17 比利時
6.859
18 捷克
6.845
19 英國
6.796
20 立陶宛
6.763
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Published 21 March 2023 1:34pm
By Wyee Yeung
Source: SBS