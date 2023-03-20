今日大事(3月21日)

新州派遣專家清理Menindee數百萬條死魚

目前仍未知道專家何時到達，但新州助理警務廳長格林特里（Brett Greentree）說，在周二他們與居民商討大量死魚的問題後，預計承包商會在本周到達該鎮。





大量魚類死亡已令河岸出現惡臭，引發事件的原因很可能是由於水中溶解氧含量低（稱為黑水缺氧）造成。





格林特里表示，明白氣味已引起的擔憂，但他希望進行清理的同時，亦能保護 Menindee和沿岸其他社區的供水質量。





「緊急協調中心希望盡快投入運作，並盡快為該鎮爭取一些喘息的機會。但不幸的是，我們必需坦白地說，解決得到的方案需時，未必能在 24 小時內完成。」



馬利士：澳洲不會捲入美中潛在對台衝突

美國前海軍部長斯賓塞（Richard Spencer）在週一發表評論，表示一旦出現這種情況，希望澳洲將會站於美國一邊。





馬利士向澳洲廣播公司（ABC）表示，即使未來幾年，來自各地的軍事裝備數量大增，但總理艾巴尼斯（Anthony Albanese） 並未向美國總統拜登（Joe Biden）作出上述保證。





「我必須清楚表明，到了2030年初期第一艘弗吉尼亞級潛艇完全由澳洲政府掌控之前，澳洲的立場應該都不會有什麼改變。不過，仍要視乎日後的狀況而定。」



集會遭騎劫 與會議員：正準備對抗被驅逐出黨

另一方面，發起集會的同一團體則獲准繼續在塔州荷伯特舉行集會。





而塔州下議院議長謝爾頓（Mark Shelton）及上議院主席法瑞爾（Craig Farrell）己拒絕塔州綠黨提出、阻止該團體今天（3月21日）在塔州議會大樓外草坪發起「讓女性發言」集會的要求。





兩名議會領袖的聲明表示，該草坪「一直是民主活動的聚集地，包括對所有具說服力的抗議活動...雖然有時可能會同時出現不同觀點與立場的人士，但對言論自由作審查、並不符合民主社會的利益。」





性小眾社群（LGBTIQ+）倡導組織 Equality Tasmania 表示，他們正計劃在荷伯特議會大樓外同時舉行通宵集會。



澳洲前駐阿特種部隊成員被控戰爭罪一案昨提堂

案件昨天（3月20日）在坎培拉附近的Queanbeyan地方法院提堂。





早前，澳洲聯邦警察和特別調查員辦公室，就有澳洲士兵在 2005 年至 2016 年期間，在阿富汗犯下的戰爭罪行的指控，進行了聯合調查。





根據一份聲明指，41歲的舒爾茨被控在阿富汗一個偏遠地區部署期間，犯下一項謀殺罪。





有關案件將於押後至5 月，在雪梨Downing Centre地方法院再審。



普京會到訪習近平：俄烏談判大門依然敞開

中國國家主席習近平在莫斯科展開一連三日的國事訪問，與俄羅斯總統普京在克里姆林宮舉行閉門單獨會談，歷時四個半小時結束。兩人之後共進晚餐，繼續交流。





習近平與普京在會談前寒暄，都形容對方是親愛的朋友，習近平指、在普京的強力領導下，俄羅斯繁榮發展取得長足進步，堅信普京在明年的總統大選一定獲俄羅斯人民支持連任。





普京祝賀習近平第二度連任國家主席，指俄羅斯及中國有很多共同的任務和目標，而他亦已仔細閱讀中國有關政治解決烏克蘭問題的12點立場文件，並尊重這一倡議，一定會進行討論，俄方談判大門依然敞開。





美國白宮國家安全委員會發言人柯比則呼籲習近平應敦促普京尊重烏克蘭主權及結束對烏克蘭的戰事。英國及烏克蘭政府也呼籲習近平借今次行程令戰事結束。





北京外交部發言人汪文斌指，中方一貫主張對話談判是解決烏克蘭危機的根本出路，將繼續發揮客觀公正作用。



南非示威抗議行政首都停電繼續惡化

大批民眾在南非行政首都【比勒陀利亞】示威，抗議當地停電的情況惡化，去年停電天數超過200日，部份地區每日甚至停電長達12小時。





當地政黨「經濟自由戰士黨」（Economic Freedom Fighters）被指是推動今次的示威抗議行動。該黨主席【馬勒馬】（Julius Malema）向超過一千名示威民眾發表講話時指，相信停電政府的政府詭計。





「他們已厭倦目前這種不合理的情況。示威抗議是讓全世界知道、是政府的詭計，令民眾要住棚屋、無水、無電亦沒有民主。」





該黨要求總統拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa) 辭職，並呼籲所有南非人民參與全國罷工行動。





警方表示，截至週一，至少有 87 人因在公共地方使用暴力及相關罪行被捕。



印日領導人會談討論加強雙邊合作

印度總理莫迪（Narendra Modi）與到訪的日本首相岸田文雄舉行會談，討論加強雙邊合作、以及應對糧食安全和發展融資等問題。





兩人在新德里會談後，重申對清潔能源和減少碳排放的承諾。





日本今年擔任七國集團（（G7））峰會主席。 預計將於 4 月 15 日至 16 日在札幌舉行氣候、能源和環境部長級會議，隨後於 5 月 19 日至 21 日在廣島舉行的七國集團領導人峰會。





莫迪強調兩國之間牢固關係對該地區的重要性。





莫迪說，印度及日本特殊戰略夥伴關係（India-Japan Special Strategic）及全球夥伴關係（Global Partnership），是基於兩國共同的民主價值觀和在國際平台上尊重法治，加強這種夥伴關係對兩國都很重要，同時也促進大平洋地區的和平、繁榮和穩定。



芬蘭連續6年榮膺「全球最幸福國家」

聯合國剛公布《2023 年全球幸福報告》（The World Happiness Report）、芬蘭連續第6年蟬聯榜首。





作為可持續發展解決方案網絡的一部分，報告衡量一個國家的收入、健康、自由、慷慨程度以及是否存在腐敗。





排頭三名都是北歐國家，丹麥排名第二，冰島排名第三，而瑞典、荷蘭和挪威也躋身10大。





澳洲排第12，香港排82、中國排第64、台灣就排第27。





報告顯示，雖然全球民眾被迫應對持續不斷的挑戰—例如新冠疫情及全球能源危機，但仍然保持著堅毅的適應能力。



新州警方尋回藍山失踪峽谷探險者遺體

一名峽谷探險者早前在藍山失蹤，當局已發現他的遺體。





新州警方指，這名來自雪梨北部St Ives的 39 歲男子，在週日失蹤前，曾在Mt Wilson的 Wollangambe河與其他峽谷探險者同行。





由於當時接近入黑，警察搜救隊和飛行搜索隊，在周日晚被迫放棄搜索行動，至今早恢復搜索時找到他的遺體。



儲銀：大量定息戶口及高額存款抵消加息預期效果

新冠疫情大流行期間，大量人士持有定息利率貸款及擁有大量存款，可能會抵消提高利率對市場的全面影響。





早前，澳洲儲備銀行在不夠 12 個月內，將利率從 0.1% 的歷史低位，一直上調至3.6%，以對抗通脹。但負責金融市場的儲銀助理行長肯特指，這兩項暫時性因素，正令高利率取得全面效果，並令通脹難以放緩。



體育消息

西班牙球星拿度（Rafael Nadal）在新公布的網球世界排名跌至第13，是自接近18年以來首次跌出10大。





現年36歲的拿度，被稱為泥地王，是22個大滿貫得主，但他自澳洲公開賽後、一直因傷未有比賽，包括要退出了印第安韋爾斯大師賽。有關方面表示，拿度期望在下月的比賽復出。







