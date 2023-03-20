參加極右派反跨性別集會 維州自由黨議員面對逐出黨團

上週六 (3 月 18 日)， 來自英國的反跨性別權利倡議者 Kellie-Jay Keen-Minshull 在墨爾本舉辦了一個 Let Women Speak 聚會，獲得一群大概 30 名黑衣人撐場，他們是來自國家社會運動 (National Socialist Movement)。



墨爾本市區上週六舉辦反跨性別權利與支持跨性別權利的集會，有新納粹主義份子在維州議會外行納粹禮。 他們從 Spring Street 步行到維州議會外面，並多次行納粹禮 (Nazi salute、勝利萬歲！Sieg heil!) 。





但這次集會，也吸引一些支持跨性別權利的市民參與，結果雙方對峙，警方也到場戒備，並作出調停。





不過，其中參與反跨性別權利陣營的，是代表維州上議院 Melton 議席的議員 Moira Deeming (迪明)，她有份在聚會上發言，不過，正是由於她與這些極右翼的極端份子同場，惹來維州自由黨黨領 John Pesutto (佩蘇托) 不滿，昨日與迪明交涉，之後發表聲明，說不論大家有任何宗教、族裔、性取向和性別認同的背景，維州市民都應該知道，自由黨是一個包容的政黨，為所有市民發聲。





佩蘇托將動議把迪明從維州議會黨團中踢走，不過，由於有 5 日通知的限制，所以他最早只能於本週五才能提出這個動議。





外界估計這個動議可以通過，不過，若然動議失敗，會對去年 12 月才接替馬仲佳成為維州自由黨黨魁的佩蘇托的官治威信造成打擊。





迪明則發推文表示，她也對維州警方感到失望，因為他們未有成功把這些蒙面人 (即新納粹份子) 攔阻，讓有份發言的女士們感到驚恐。





維州政府有見新納粹主義抬頭，所以，維州律政廳長賽姆斯 (Jaclyn Symes) 表示會參考外國的模式，希望能夠在數月內積極制定相關政策，禁止在維州行納粹禮。





賽姆斯說，大家在週六看到的行為，是同時集合令人厭惡的、懦弱的、一種悲哀、憤怒和難以置信的感覺於一身。





佩蘇托表示他們會為維州政府在這方面的改革提供支持。



