用潛艇換同美國並肩作戰? 國防部長：完全錯誤

澳洲國防部長馬利士（Richard Marles）堅稱，澳洲沒有承諾與美國並肩作戰以換取核潛艇，他說核潛艇將用作保衛重要的航道。

Two soldiers watch on as two helicopters fly overhead.

澳洲國防部長馬利士（Richard Marles）堅稱，澳洲沒有承諾與美國並肩作戰以換取核潛艇。 Source: AAP / Sgt W Guthrie/PR Image

根據與美國和英國達成一項具有里程碑意義的軍事安排，澳洲將在未來三十年內，指揮一支由核動力潛艇組成的艦隊。

8艘新型核動力潛艇中，有5艘預計將在 2050年代中期交付，其餘的將在2060年代交付。

但在8艘核動力潛艇交付前，澳洲已與美國達成協議，購買三艘維吉尼亞級潛艦（Virginia-class submarine ），預計將在2030年代抵達。

美國總統拜登、澳洲總理艾巴尼斯和英國首相辛偉誠，在本周宣佈 AUKUS這項預計耗資高達3,680億元的澳英美同盟的交易。
Three men standing at lecterns on a dock. There is a submarine in the water behind them
(l-r) Prime Minister Anthony Albanese, US President Joe Biden and UK Prime Minister Rishi Sunak announce the AUKUS submarine deal in San Diego. Source: Getty / Anadolu Agency
馬利士在周日出席澳洲廣播公司的節目《Insiders》，主持人David Speers問他，澳洲是否有承諾如果將來一旦中國發生衝突，澳洲會同美國聯手合作。

馬利士回答「答案當然不是，當然不是。也沒有人尋求。我聽過許多人評論和猜測。這是完全錯誤的。」

前總理基廷（Paul Keating）和譚保（Malcolm Turnbull）亦批評有關協議，質疑澳洲如何在交易下維護主權。
馬利士指，這些評論的人「完全錯誤」，並堅稱沒有「交換條件」要與美國一起採取軍事行動。

他指「我說得不能再清楚，在我們所做的一切中，我們維護著澳洲的完全主權。」

「第一艘維吉尼亞級潛艦在2030年代初掛上旗幟的一刻，就是這艘潛艇將完全受澳洲政府控制的一刻。」

馬利士表示，雖然潛艇可以在潛在衝突中行動，但主要目的是讓潛艇為區內的穩定，保護南中國海的貿易路線做出貢獻。

「我們的很多貿易都流向中國，但我們與日本（和）韓國所有貿易都經過南中國海」，他指日本和南韓是澳洲前五個貿易夥伴中的其中兩個。

「維護我們所理解的規則的秩序、航行自由、飛行自由，是完全符合澳洲的利益，我們需要確保我們有能力支持。」
Australian Deputy Prime Minister Richard Marles
Defence Minister Richard Marles insisted there was no "quid pro quo" to join in military action with the US in exchange for nuclear subs. Source: AAP / Lukas Coch
與美國一樣，澳洲承認中國，並與中國建立正式關係，但與台灣保持非正式關係。

去年9月，美國總統拜登表示，如果中國入侵，美國軍隊將保衛台灣。

希望澳中關係不斷改善

聯邦貿易部長費雷爾 (Don Farrell) 在 2 月份會見了中國商務部長王文濤 (Wang Wentao) ，他表示希望改善澳洲與北京的貿易關係的討論，不會受到 AUKUS聲明的影響。

費雷爾在周日向天空新聞表示「一切都往穩定關係的正確方向，我非常有信心將繼續下去。」

「我們希望與中國建立穩定的關係，我們希望與中國建立成熟的關係。」

「與此同時，我們希望確保我們所做的一切都符合我們的國家利益，並處理我們的國家安全問題。」
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Published 20 March 2023 at 11:26am
By Hiu Ching Lam
Source: AAP, SBS
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Australia