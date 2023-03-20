用潛艇換同美國並肩作戰? 國防部長：完全錯誤

根據與美國和英國達成一項具有里程碑意義的軍事安排，澳洲將在未來三十年內，指揮一支由核動力潛艇組成的艦隊。





8艘新型核動力潛艇中，有5艘預計將在 2050年代中期交付，其餘的將在2060年代交付。





但在8艘核動力潛艇交付前，澳洲已與美國達成協議，購買三艘維吉尼亞級潛艦（Virginia-class submarine ），預計將在2030年代抵達。





美國總統拜登、澳洲總理艾巴尼斯和英國首相辛偉誠，在本周宣佈 AUKUS這項預計耗資高達3,680億元的澳英美同盟的交易。



(l-r) Prime Minister Anthony Albanese, US President Joe Biden and UK Prime Minister Rishi Sunak announce the AUKUS submarine deal in San Diego. Source: Getty / Anadolu Agency 馬利士在周日出席澳洲廣播公司的節目《Insiders》，主持人David Speers問他，澳洲是否有承諾如果將來一旦中國發生衝突，澳洲會同美國聯手合作。





馬利士回答「答案當然不是，當然不是。也沒有人尋求。我聽過許多人評論和猜測。這是完全錯誤的。」





前總理基廷（Paul Keating）和譚保（Malcolm Turnbull）亦批評有關協議，質疑澳洲如何在交易下維護主權。



馬利士指，這些評論的人「完全錯誤」，並堅稱沒有「交換條件」要與美國一起採取軍事行動。





他指「我說得不能再清楚，在我們所做的一切中，我們維護著澳洲的完全主權。」





「第一艘維吉尼亞級潛艦在2030年代初掛上旗幟的一刻，就是這艘潛艇將完全受澳洲政府控制的一刻。」





馬利士表示，雖然潛艇可以在潛在衝突中行動，但主要目的是讓潛艇為區內的穩定，保護南中國海的貿易路線做出貢獻。





「我們的很多貿易都流向中國，但我們與日本（和）韓國所有貿易都經過南中國海」，他指日本和南韓是澳洲前五個貿易夥伴中的其中兩個。





「維護我們所理解的規則的秩序、航行自由、飛行自由，是完全符合澳洲的利益，我們需要確保我們有能力支持。」



Defence Minister Richard Marles insisted there was no "quid pro quo" to join in military action with the US in exchange for nuclear subs. Source: AAP / Lukas Coch 與美國一樣，澳洲承認中國，並與中國建立正式關係，但與台灣保持非正式關係。





去年9月，美國總統拜登表示，如果中國入侵，美國軍隊將保衛台灣。



希望澳中關係不斷改善

聯邦貿易部長費雷爾 (Don Farrell) 在 2 月份會見了中國商務部長王文濤 (Wang Wentao) ，他表示希望改善澳洲與北京的貿易關係的討論，不會受到 AUKUS聲明的影響。





費雷爾在周日向天空新聞表示「一切都往穩定關係的正確方向，我非常有信心將繼續下去。」





「我們希望與中國建立穩定的關係，我們希望與中國建立成熟的關係。」





「與此同時，我們希望確保我們所做的一切都符合我們的國家利益，並處理我們的國家安全問題。」



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