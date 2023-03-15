【先斬後奏？】國防部長宣佈將在澳洲國內處理「所有核廢料」

要點： 選定的 AUKUS 潛艇設計將使用密封反應堆。

這意味著高濃縮鈾將封存30 年，直到反應堆需要補充燃料；

澳洲國防部長馬利士表示，「直到 2050 年代」，潛艇的第一批乏燃料棒才需要被處理。

澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）、美國總統拜登（Joe Biden）和英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在周二（3月14日）早上公佈備更多澳英美協議（AUKUS）的詳情，其中諸多細節引發社會廣泛關注。





除了天價費用——30 年內高達 3680 億澳元，還有有關核廢料的處置亦成為焦點。





國防部長理馬利士（Richard Marles）宣佈，將會在澳洲國內處理核潛艇產生的高放射性核廢料。





馬利士表示：「這是一項重大承諾，將需要建造一個設施來處理核廢料」，他表示這個設施將「遠離人口」，並設在「當前或未來」的國防用地上。





這一次是自 18 個月前 AUKUS 公佈有關協議以來，首次就未來核廢料處理作出的明確表態。





南澳州前獨立參議員和前潛艇員帕特里克（Rex Patrick）將這一公佈形容為「對澳洲公眾非常不尊重」。



AUKUS 首個重大項目的細節已經揭曉。 這意味甚麼？ Credit: Leon Neal / Getty Images 「顯然，本屆和上屆政府已在幕後就此討論了一段時間。 他們有義務徵求澳洲民眾的意願。」帕特里克說，AUKUS 計劃「處於保密中，不是出於軍事原因，而是出於政治敏感原因，這是非常錯誤的」。



潛艇核廢料問題何時需要處理？

選定的 AUKUS 潛艇設計將使用密封反應堆，意味著高濃縮鈾將被封存 30 年，直到反應堆需要補充燃料。





國防部長馬利士表示，這意味著「直到 2050 年代」才需要處理潛艇的第一批乏核燃料棒。





但帕特里克表示，歷屆聯邦政府花了 40 年時間才找到一個處置低水平核廢料堆的地點，那就是莫理遜政府在 2021 年選擇的南澳內陸金巴（Kimba）附近的一個地點。





「關於核管理、核監管、如何處理核燃料和乏燃料棒，社會參與在哪裡？」帕特里克說，「這些都是未來幾代澳洲人需要知道的事情，不應該秘密討論。」



聯邦政府何時作出有關決定？

前國防部長達頓（Peter Dutton）不願透露他是否早已知悉周二作出的公告。





達頓表示：「我將讓副總理多談談這個問題。 我們得到的簡報中還有更多我認為無法公開的信息。」





他指：「工黨簽署了AUKUS，知道他們必須處理廢料；現在他們執政，他們知道這是交易的一部分。 」





但當 SBS 記者向達頓追問，莫理遜政府是否在 2022年5 月聯邦大選之前已經同意在國內處理核廢料時，他並沒有詳細說明。





達頓說：「我們將支持政府的決定。作為 AUKUS 協議的一部分，以符合國際標準的方式處理廢料。」





國防部未就 SBS 查問有關決定何時做出，作出回應。





SBS 亦就此事聯繫總理艾巴尼斯與國防部長馬利士辦公室，要求置評。



更多內容 南澳全民投票定核廢料設施去向

當地居民：「總是先宣佈再辯護」

周二（3月14日）國防部網站上傳了一份核管理概況，指澳洲未來核潛艇艦隊的所有放射性廢料——無論是高放射性還是低放射性的——都將儲存在國內。





金巴當地人伍爾福德（Sue Woolford）對此堅決反對，她說這一公告證實了她長期以來的擔憂。





她指：「當他們修改法律允許國防廢料進入金巴時，我們就知道會發生這樣的事。」





2021 年 6 月，也就是 AUKUS 交易宣佈前三個月，聯邦議會通過了《國家放射性廢物管理法》修正案，允許將低水平國防廢物儲存在金巴的設施中——該設施此前被標記為低級別核醫學廢物場所。





該立法特別禁止將乏燃料棒等高水平廢料儲存在金巴，但伍爾福德當時猜測未來的議會可能會改變這一點。





她指「政府總是『先宣佈再辯護』。 顯然，他們沒有從金巴汲取教訓。」她說，「他們沒有徵求澳洲人民的意願，這很糟糕。」





Barngarla 傳統主人為推翻傾倒廢料的決定而發起司法和憲法挑戰，目前聯邦法院正就此作出審理，預計未來數月將有決定。



國防部「尚未決定核廢料處理地點」

國防部表示將進行審查，以確定「在當前或未來的國防用地中」以儲存中高放射性水平廢料的地點。





國防部的核管理情況說明書中的信息補充：「國防部尚未決定潛艇廢料處理場的選址……需要進一步的技術工作和諮詢，以確定最佳的處置途徑。」





在 60 多年的核武器計劃中，美國仍沒有一個永久解決方案來處理來自國防項目的燃料廢物。





1987年，在內華達州沙漠的尤卡山（Yucca Mountain）設立處置庫首次被提出，存放核動力和軍事防禦項目的乏燃料和高放射性廢料，但在2010年被放棄，隨後在2017年又被特朗普政府重新考慮。





帕特里克表示，在採購核動力潛艇之前，本屆政府概述未來的乏核燃料將如何處置以及在哪裡處置，這一點至關重要。





