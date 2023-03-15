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【先斬後奏？】國防部長宣佈將在澳洲國內處理「所有核廢料」

在 18 個月前，AUKUS公告其協議，一直未有就如何處理核廢料作出明確公告。現在，國防部長終給予明確答案。

Australian Deputy Prime Minister Richard Marles

國防部長理馬利士宣佈將會在澳洲國內處理潛艇產生的高放射性核廢料。 Source: AAP / Lukas Coch

要點：
  • 選定的 AUKUS 潛艇設計將使用密封反應堆。
  • 這意味著高濃縮鈾將封存30 年，直到反應堆需要補充燃料；
  • 澳洲國防部長馬利士表示，「直到 2050 年代」，潛艇的第一批乏燃料棒才需要被處理。
澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）、美國總統拜登（Joe Biden）和英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在周二（3月14日）早上公佈備更多澳英美協議（AUKUS）的詳情，其中諸多細節引發社會廣泛關注。

除了天價費用——30 年內高達 3680 億澳元，還有有關核廢料的處置亦成為焦點。

國防部長理馬利士（Richard Marles）宣佈，將會在澳洲國內處理核潛艇產生的高放射性核廢料。

馬利士表示：「這是一項重大承諾，將需要建造一個設施來處理核廢料」，他表示這個設施將「遠離人口」，並設在「當前或未來」的國防用地上。

這一次是自 18 個月前 AUKUS 公佈有關協議以來，首次就未來核廢料處理作出的明確表態。

南澳州前獨立參議員和前潛艇員帕特里克（Rex Patrick）將這一公佈形容為「對澳洲公眾非常不尊重」。
Rishi Sunak Attends San Diego AUKUS Meeting
AUKUS 首個重大項目的細節已經揭曉。 這意味甚麼？ Credit: Leon Neal / Getty Images
「顯然，本屆和上屆政府已在幕後就此討論了一段時間。 他們有義務徵求澳洲民眾的意願。」帕特里克說，AUKUS 計劃「處於保密中，不是出於軍事原因，而是出於政治敏感原因，這是非常錯誤的」。

潛艇核廢料問題何時需要處理？

選定的 AUKUS 潛艇設計將使用密封反應堆，意味著高濃縮鈾將被封存 30 年，直到反應堆需要補充燃料。

國防部長馬利士表示，這意味著「直到 2050 年代」才需要處理潛艇的第一批乏核燃料棒。

但帕特里克表示，歷屆聯邦政府花了 40 年時間才找到一個處置低水平核廢料堆的地點，那就是莫理遜政府在 2021 年選擇的南澳內陸金巴（Kimba）附近的一個地點。

「關於核管理、核監管、如何處理核燃料和乏燃料棒，社會參與在哪裡？」帕特里克說，「這些都是未來幾代澳洲人需要知道的事情，不應該秘密討論。」

聯邦政府何時作出有關決定？

前國防部長達頓（Peter Dutton）不願透露他是否早已知悉周二作出的公告。

達頓表示：「我將讓副總理多談談這個問題。 我們得到的簡報中還有更多我認為無法公開的信息。」

他指：「工黨簽署了AUKUS，知道他們必須處理廢料；現在他們執政，他們知道這是交易的一部分。 」

但當 SBS 記者向達頓追問，莫理遜政府是否在 2022年5 月聯邦大選之前已經同意在國內處理核廢料時，他並沒有詳細說明。

達頓說：「我們將支持政府的決定。作為 AUKUS 協議的一部分，以符合國際標準的方式處理廢料。」

國防部未就 SBS 查問有關決定何時做出，作出回應。

SBS 亦就此事聯繫總理艾巴尼斯與國防部長馬利士辦公室，要求置評。
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當地居民：「總是先宣佈再辯護」

周二（3月14日）國防部網站上傳了一份核管理概況，指澳洲未來核潛艇艦隊的所有放射性廢料——無論是高放射性還是低放射性的——都將儲存在國內。

金巴當地人伍爾福德（Sue Woolford）對此堅決反對，她說這一公告證實了她長期以來的擔憂。

她指：「當他們修改法律允許國防廢料進入金巴時，我們就知道會發生這樣的事。」

2021 年 6 月，也就是 AUKUS 交易宣佈前三個月，聯邦議會通過了《國家放射性廢物管理法》修正案，允許將低水平國防廢物儲存在金巴的設施中——該設施此前被標記為低級別核醫學廢物場所。

該立法特別禁止將乏燃料棒等高水平廢料儲存在金巴，但伍爾福德當時猜測未來的議會可能會改變這一點。

她指「政府總是『先宣佈再辯護』。 顯然，他們沒有從金巴汲取教訓。」她說，「他們沒有徵求澳洲人民的意願，這很糟糕。」

Barngarla 傳統主人為推翻傾倒廢料的決定而發起司法和憲法挑戰，目前聯邦法院正就此作出審理，預計未來數月將有決定。
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國防部「尚未決定核廢料處理地點」

國防部表示將進行審查，以確定「在當前或未來的國防用地中」以儲存中高放射性水平廢料的地點。

國防部的核管理情況說明書中的信息補充：「國防部尚未決定潛艇廢料處理場的選址……需要進一步的技術工作和諮詢，以確定最佳的處置途徑。」

在 60 多年的核武器計劃中，美國仍沒有一個永久解決方案來處理來自國防項目的燃料廢物。

1987年，在內華達州沙漠的尤卡山（Yucca Mountain）設立處置庫首次被提出，存放核動力和軍事防禦項目的乏燃料和高放射性廢料，但在2010年被放棄，隨後在2017年又被特朗普政府重新考慮。

帕特里克表示，在採購核動力潛艇之前，本屆政府概述未來的乏核燃料將如何處置以及在哪裡處置，這一點至關重要。
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Published 15 March 2023 at 4:40pm
By Sara Tomevska
Source: SBS
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