聯合國新報告：氣候變化差於預期 已經「時日無多」

要點： 聯合國氣候變化報告發現全球暖化比之前估計的嚴重。

IPCC 報告警告，採取行動的「時日無多」。

不過，專家亦指人類「有辦法」解決這個問題。

一份有重要里程碑意義的報告發現，氣候變化的影響比最初預測的更大更深，但人類「有辦法解決」這個問題。





聯合國跨政府氣候變化委員會（IPCC）敦促人們迅速作出改變，並警告「時日無多……以確保所有人都能擁有一個宜居和可持續的未來」。





IPCC 的影響和適應工作小組副主席豪登 (Mark Howden) 稱，該報告「敲響了很多警鐘」，人類絕不能忽視。





他說：「好消息是，已經有很多行動在進行中，亦有很多機會讓我們採取行動。我們知道需要做甚麼，而且我們擁有相關技術。」





「我們現在所作的選擇會將會在未來幾十年甚至幾千年內發揮影響力。」





IPCC報告說甚麼？





報告指出，氣候變化的影響比原先估計的嚴重。





報告表示：「氣候變化的影響比之前估計的更大、更差。」





「人為造成的氣候變化令大氣層、海洋、冰雪覆蓋地區和陸地產生廣泛而迅速的變化，包括極端（氣候）事件更加頻繁和強烈。」



這一代的孩子一生中遇到的極端天氣事件可能是他們祖父母的三至四倍。





各主要行業的淨排放量繼續上升，能源、工業、運輸和建築業佔了 2019 年溫室氣體排放量的 79%。





報告發現，擁有「高社會經濟地位」的人雖然具有最大的減排潛力。但對氣候變化的貢獻卻不成比例。





幾乎所有預測下，都顯示到了 2030 年期間，全球氣溫將上升攝氏1.5度。





巴黎氣候協議的目標是到本世紀末將氣溫升幅控制在攝氏 2 度以下，但報告發現，現在只有「深入、迅速和持續」地減排才能實現這目標。



這一代的孩子一生中遇到的極端天氣事件可能是他們祖父母的三至四倍。 Source: SBS / SBS 豪登說：「即使是兩度，也會對食品安全、食水安全、健康風險等產生非常重大的影響。」





2010 至 2019 年的淨碳排放量，已經佔了氣溫上升攝氏1.5度剩餘碳預算的八成。





墨爾本大學氣候科學教授邁恩斯豪森 (Malte Meinshausen) 表示，採取行動的時間無多。





她說：「這十年真的是最後十年，2030 年，是我們將全球暖化控制在 1.5 度內的最後機會。」



面對氣候危機可以怎樣做？

迅速採取行動以節省成本。





報告稱：「各行各業和系統的深入、迅速和影響深遠的改變，對於實現宏大的減緩和適應目標至關重要。」





「儘管需要作出前期投資，但現在加強減緩氣候變化的行動，可以避免將來的損害並降低適應成本。」



報告說，人類有辦法應對威脅。 報告呼籲從化石燃料，即煤炭和天然氣，過渡到可再生能源，包括廣泛採用電動汽車。





雖然有證據顯示人類正在適應全球暖化帶來的變化，但豪登指這些行動通常是「零碎且規模細小」。



報告又發現，全民醫療保健是有關行業的「關鍵適應途徑」，因為隨著氣候變化的惡化，其對健康的連鎖影響亦會惡化。





豪登說：「一般來說，在健康的人口中，在公平的制度下......人們更有能力做出真正使他們能夠應對變化的決定。」



現在是否為時已晚？

豪登堅持有些事情可以立即去做。





他說：「我們的確有很多解決方法，無論是在減少溫室氣體排放方面還是在適應氣候變化方面。」





「只是不一定以實際應對氣候變化所需的規模和速度去實施，因為氣候變化是全球性的，而且發生的速度比我們預期的快。我們確實需要加強行動。」





報告稱，這必須包括各行各業的「深入、迅速和影響深遠的改變」。





報告說：「短期內有許多可行、有效和低成本的選擇，其中一些會產生直接的正面影響。」



豪登說，澳洲處於的地位令人羨慕，既擁有財富又擁有土地來實現這一轉變。





他說：「我們比許多發展中國家以至某些發達國家更好。」





「我們 [甚至] 比新加坡這樣非常富裕的國家處於更好的位置，新加坡雖擁有大量的金融和良好的管治體系，但沒有產生大量可再生電力所需的土地。」





