兩億資金「無人認領」：立即檢查你有無份！

容恩表示，有不少澳洲國民尚未在政府系統中更新其銀行戶口資料，因而未獲發還國民保健計劃的醫療費用回扣。





他表示，自己一名親人「已有一段時間」未更新銀行戶口資料，在更正後就獲發還 $600 的醫療費用回扣款項。





容恩向七號台節目《Sunrise》表示，民眾可以透過 myGov 網站或 Mediare 手機應用程式，輕鬆檢查自己的銀行戶口資料是否正確。



澳洲民政部 (Services Australia) 總經理容恩 (Hank Jongen)。 Source: Twitter / @HankJongen 他說：「我承諾，這只須花費你數分鐘的時間。」





「如果你有被欠的金錢，我們 (系統) 能自動辨別出來。一般情況下，我們會在三天內支付。」





他表示，部份國民忘記更新國民保健計劃的銀行戶口資料，導致他們失去了那筆應得的金錢。





與此同時，470 萬名澳洲人的社會保障福利金已由星期一 (3 月 20 日) 開始提高，以協助他們應對近 32 年來最嚴重的通脹環境。





養老金、尋工者津貼或在學學生福利金，將由星期一起根據通脹率上升 3.7%。此前，各項福利金已於去年九月份上調 4%。





超過 22 歲、無子女的個人尋工者津貼及 ABSTUDY 受益人，每兩星期的福利金將獲增加 $24.70 至 $701.90。夫婦二人的福利金將獲每兩星期增加 $22.50 至 $639.10。





殘障人士、其照顧者及養老金受益人，個人每兩星期將可獲額外 $37.50 的福利金，夫婦則可獲額外 $56.40，令每兩星期的福利金分別上調至 $1,064 及 $1,604。



容恩說：「今次上調是去年九月增加類似幅度 (福利金) 後額外再調高。」





「即表示，譬如，夫婦養老金受益人，目前較去年八月每兩星期取得額外 $115 的款項。





單親家庭每兩星期的育兒津貼將上調 $33.90 至 $967.90。





聯邦政府租金援助，無子女的個人受助者將獲上調 $5.60、一至兩孩家庭將獲增加 $6.58、三孩或以上的家庭則可獲上調 $7.42。上調後，上述三個群組將分別獲每兩星期 $157.20、$184.94 及 $208.74 的租金援助。





上調 3.7% 的幅度是根據九月份季度通脹率 1.8% 及十二月份季度通脹率 1.9% 而得出。





容恩表示，「由於 (福利金上調的幅度) 對每個家庭的情況都各有不同」，建議民眾瀏覽澳洲民政部 (Services Australia) 的網站以查閱上調幅度。





他說：「請不要打電話給我們。」





「大部份領取這些福利金的人，早已知道福利金上調將自動生效。你毋須與我們聯絡。」





詳情可瀏覽 民政部網站 。



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