兩億資金「無人認領」：立即檢查你有無份！

澳洲民政部總經理容恩 (Hank Jongen) 表示，國民保健計劃 (Medicare) 系統中，有兩億元的醫療費用回扣未被領取，指民眾只需做一個簡單步驟就可以取回回扣。

Medicare healthcare cards in Sydney, Wednesday, Jan. 21, 2015. The Federal government has indicated there could be further changes to planned Medicare reforms after dumping a controversial GP rebate. (AAP Image/Joel Carrett)

國民保健計劃 (Medicare) 卡。 Source: AAP

容恩表示，有不少澳洲國民尚未在政府系統中更新其銀行戶口資料，因而未獲發還國民保健計劃的醫療費用回扣。

他表示，自己一名親人「已有一段時間」未更新銀行戶口資料，在更正後就獲發還 $600 的醫療費用回扣款項。

容恩向七號台節目《Sunrise》表示，民眾可以透過 myGov 網站或 Mediare 手機應用程式，輕鬆檢查自己的銀行戶口資料是否正確。
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澳洲民政部 (Services Australia) 總經理容恩 (Hank Jongen)。 Source: Twitter / @HankJongen
他說：「我承諾，這只須花費你數分鐘的時間。」

「如果你有被欠的金錢，我們 (系統) 能自動辨別出來。一般情況下，我們會在三天內支付。」

他表示，部份國民忘記更新國民保健計劃的銀行戶口資料，導致他們失去了那筆應得的金錢。

與此同時，470 萬名澳洲人的社會保障福利金已由星期一 (3 月 20 日) 開始提高，以協助他們應對近 32 年來最嚴重的通脹環境。

養老金、尋工者津貼或在學學生福利金，將由星期一起根據通脹率上升 3.7%。此前，各項福利金已於去年九月份上調 4%。

超過 22 歲、無子女的個人尋工者津貼及 ABSTUDY 受益人，每兩星期的福利金將獲增加 $24.70 至 $701.90。夫婦二人的福利金將獲每兩星期增加 $22.50 至 $639.10。

殘障人士、其照顧者及養老金受益人，個人每兩星期將可獲額外 $37.50 的福利金，夫婦則可獲額外 $56.40，令每兩星期的福利金分別上調至 $1,064 及 $1,604。
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容恩說：「今次上調是去年九月增加類似幅度 (福利金) 後額外再調高。」

「即表示，譬如，夫婦養老金受益人，目前較去年八月每兩星期取得額外 $115 的款項。

單親家庭每兩星期的育兒津貼將上調 $33.90 至 $967.90。

聯邦政府租金援助，無子女的個人受助者將獲上調 $5.60、一至兩孩家庭將獲增加 $6.58、三孩或以上的家庭則可獲上調 $7.42。上調後，上述三個群組將分別獲每兩星期 $157.20、$184.94 及 $208.74 的租金援助。

上調 3.7% 的幅度是根據九月份季度通脹率 1.8% 及十二月份季度通脹率 1.9% 而得出。

容恩表示，「由於 (福利金上調的幅度) 對每個家庭的情況都各有不同」，建議民眾瀏覽澳洲民政部 (Services Australia) 的網站以查閱上調幅度。

他說：「請不要打電話給我們。」

「大部份領取這些福利金的人，早已知道福利金上調將自動生效。你毋須與我們聯絡。」

詳情可瀏覽
民政部網站

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Published 20 March 2023 4:25pm
By Winmas Yu
Source: SBS