「細胞培養肉」下年或於澳洲開賣 食用是否安全？

要點： 澳洲食品監管機構正就雪梨產商首次申請出售人造肉作出評估。

Vow Foods 表示，計劃到 2030 年生產數以十萬噸肉類

新州農業協會 (NSW Farmers) 表示，人們對合成食品的安全表示擔心。

在雪梨一個倉庫裡，生產商正試圖培育足夠的肉類以供應給每年數以千萬人，但在這裡卻沒有任何動物的蹤影 —因為這些「肉類」是科學家從細胞中培育的「人造肉」。





但目前，在澳洲銷售以細胞培育的肉仍然是非法。Vow Foods 希望法例將會改變，它就能培育鵪鶉以供應給消費者，食品監管機構正就首宗的人造肉銷售作出評估。



該公司在提交給澳新食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）的申請中表示：「Vow 培殖育的鵪鶉可供人類安全食用，是基於全面的安全評估而得出結論。」





Vow 總部位於雪梨，目標是將業務拓展至全球。這家初創企業希望到 2030 年能生產數十萬噸肉類。





Vow的負責人柏浦（George Peppou）說：「到2030年，我們希望產量能與澳洲牛肉業看齊，並出口到全球市場。」





為甚麼是鵪鶉？ 柏浦說因為容易培養，而且味道非常好。





該公司還著眼於海鮮和其他野生動物。



Vow Foods行政總裁柏浦 (George Peppou) 計劃到 2030 年大規模生產細胞培育的肉。 Source: AAP / Bianca De Marchi 他說：「我們並非在生產牛肉、羊肉、豬肉或雞肉，我們基本上是發明新形式的肉類來解決動物無法解決的問題。」





柏浦說：「直到我們的產量達到中型商業農場的水平，我們還有漫長的路要走。」





這位初創公司創始人向澳聯社表示：「我們正在做的事情有很高難度，除了有抱負之外，幾乎一文不值。」





「有抱負」對於公司的目標可能太過輕描淡寫，該公司計劃到 6 月將產量由目前每天幾十公斤增加到每周 200 公斤。



而這個提倡亦遭反對。





新州農業協會 (NSW Farmers) 表示，人們對合成食品的安全性表示擔心，因為它們經常被吹捧為天然食品的替代品。





協會政策和宣傳負責人莊遜 （Annabel Johnson） 說：「我們說的是甚麼是真實的 — 農夫種植的食物 — 還是科學家培育的人工『替代品』？」





她說：「人們需要知道他們供給家人的食物是安全的，而幾千年來農夫種植的天然食物當然是可以安全食用的。」





澳洲肉類和畜牧業研究所 (Meat and Livestock Australia) 亦對於細胞和植物培殖業持有所保留。





研究所負責人斯特朗 （Jason Strong）說：「我認為普遍存在的問題是，他們通過詆毀我們的產品來不實地推銷自己。」





斯特朗說：「（他們）通過批評我們產品的環保認證、營養價值和可持續性，既非事實，亦無根據。」





柏浦說，反對人造肉的部分原因是澳洲與農業的深厚文化聯繫。





他稱：「任何新事物往往都會遇到阻力，我們也不例外。」



「我肯定會有反對意見……但幸運的是食品監管機構關注的只是食品的風險評估，以及是否會對人類健康構成風險？」





細胞培育的肉類行業正在全球加速發展。



名婦女站在黑板前解釋何謂人造肉生產。 Source: Getty / Dpa 2020 年，新加坡成為第一個允許將實驗室培育「人造肉」向大眾出售的國家。





在 2022 年 11 月，美國食品和藥物管理局批准將雞的活細胞用於培殖食物，而包括日本在內的其他國家亦表示支持細胞培殖肉類。



