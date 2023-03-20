「細胞培養肉」下年或於澳洲開賣 食用是否安全？

要點：
- 澳洲食品監管機構正就雪梨產商首次申請出售人造肉作出評估。
- Vow Foods 表示，計劃到 2030 年生產數以十萬噸肉類
- 新州農業協會 (NSW Farmers) 表示，人們對合成食品的安全表示擔心。
在雪梨一個倉庫裡，生產商正試圖培育足夠的肉類以供應給每年數以千萬人，但在這裡卻沒有任何動物的蹤影 —因為這些「肉類」是科學家從細胞中培育的「人造肉」。
但目前，在澳洲銷售以細胞培育的肉仍然是非法。Vow Foods 希望法例將會改變，它就能培育鵪鶉以供應給消費者，食品監管機構正就首宗的人造肉銷售作出評估。
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“人造肉”開賣了，你，會吃嗎？
該公司在提交給澳新食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）的申請中表示：「Vow 培殖育的鵪鶉可供人類安全食用，是基於全面的安全評估而得出結論。」
Vow 總部位於雪梨，目標是將業務拓展至全球。這家初創企業希望到 2030 年能生產數十萬噸肉類。
Vow的負責人柏浦（George Peppou）說：「到2030年，我們希望產量能與澳洲牛肉業看齊，並出口到全球市場。」
為甚麼是鵪鶉？ 柏浦說因為容易培養，而且味道非常好。
該公司還著眼於海鮮和其他野生動物。
他說：「我們並非在生產牛肉、羊肉、豬肉或雞肉，我們基本上是發明新形式的肉類來解決動物無法解決的問題。」
Vow Foods行政總裁柏浦 (George Peppou) 計劃到 2030 年大規模生產細胞培育的肉。 Source: AAP / Bianca De Marchi
柏浦說：「直到我們的產量達到中型商業農場的水平，我們還有漫長的路要走。」
這位初創公司創始人向澳聯社表示：「我們正在做的事情有很高難度，除了有抱負之外，幾乎一文不值。」
「有抱負」對於公司的目標可能太過輕描淡寫，該公司計劃到 6 月將產量由目前每天幾十公斤增加到每周 200 公斤。
而這個提倡亦遭反對。
新州農業協會 (NSW Farmers) 表示，人們對合成食品的安全性表示擔心，因為它們經常被吹捧為天然食品的替代品。
協會政策和宣傳負責人莊遜 （Annabel Johnson） 說：「我們說的是甚麼是真實的 — 農夫種植的食物 — 還是科學家培育的人工『替代品』？」
她說：「人們需要知道他們供給家人的食物是安全的，而幾千年來農夫種植的天然食物當然是可以安全食用的。」
澳洲肉類和畜牧業研究所 (Meat and Livestock Australia) 亦對於細胞和植物培殖業持有所保留。
研究所負責人斯特朗 （Jason Strong）說：「我認為普遍存在的問題是，他們通過詆毀我們的產品來不實地推銷自己。」
斯特朗說：「（他們）通過批評我們產品的環保認證、營養價值和可持續性，既非事實，亦無根據。」
柏浦說，反對人造肉的部分原因是澳洲與農業的深厚文化聯繫。
他稱：「任何新事物往往都會遇到阻力，我們也不例外。」
「我肯定會有反對意見……但幸運的是食品監管機構關注的只是食品的風險評估，以及是否會對人類健康構成風險？」
細胞培育的肉類行業正在全球加速發展。
2020 年，新加坡成為第一個允許將實驗室培育「人造肉」向大眾出售的國家。
名婦女站在黑板前解釋何謂人造肉生產。 Source: Getty / Dpa
在 2022 年 11 月，美國食品和藥物管理局批准將雞的活細胞用於培殖食物，而包括日本在內的其他國家亦表示支持細胞培殖肉類。
今年 8 月起，公眾可以向有關人造肉向澳洲食品監管機構提交意見，如果獲批，該產品可能會在 2024 年中上架。
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