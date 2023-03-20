瑞銀收購瑞士信貸 有望解決信心危機

瑞銀（UBS） 將以 30 億瑞士法郎的價格收購擁有 167 年歷史的瑞士信貸，並承擔高達 54 億美元的損失，該交易由瑞士提供巨額擔保，預計將於 2023 年底完成。

Chairman of the Board of Directors of Credit Suisse, Axel Lehmann, Chairman of the Board of Directors of UBS, Colm Kelleher and Federal Councillor and chief of the finance federal department Karin Keller-Sutter attend a news conference on Credit Suisse after UBS takeover offer, in Bern, Switzerland, March 19, 2023. REUTERS/Denis Balibouse

瑞銀（UBS） 將以 30 億瑞士法郎的價格收購擁有 167 年歷史的瑞士信貸，並承擔高達 54 億美元的損失，該交易由瑞士提供巨額擔保，預計將於 2023 年底完成。

瑞士銀行業巨頭瑞銀集團（UBS）將為擁有167年歷史的瑞士信貸（Credit Suisse）支付 30 億瑞士法郎（48億澳元），並承擔高達54億澳元的損失，這項交易得到了瑞士大規模擔保的支持，預計將於 2023年底完成。

這宗交易由政府促成，旨在遏制已開始在全球金融蔓延的信心危機。

這筆全股份交易包括廣泛的政府擔保和流動性規定，其價格不及上周五（3月17日）收盤時瑞士信貸市值74 億法郎的一半。

瑞士國家銀行正在向瑞銀提供 1000 億法郎的流動性援助，而政府則為瑞銀接管的資產的潛在損失提供90億法郎的擔保。瑞士金融市場監管局 （FINMA）表示，大約 160 億法郎的瑞信債券將「註銷為零」，即是相關持有人將面對巨額損失。


收購計劃和談判在上周末發生，瑞信爆煲後對收購十分抗拒，但若果瑞信被國有，即政府全面接管銀行的話，這可能會帶來更多負面影響。最後瑞信接納瑞銀集團（UBS）收購，希望可以減低市場震盪，例如客戶外流以及過去一周在美國小型貸款機構倒閉後，瑞信的股票和債券出現大虧損。

瑞士央行在本周中提供的流動性支持未能結束市場上出現的旋渦，在這場旋渦中，交易方可能逃逸，並對更廣泛的行業產生潛在影響。

在周日消公佈後，美國聯邦儲備委員會、歐洲中央銀行和其他主要央行紛紛發表聲明，以安撫因本月初美國兩家地區性銀行倒閉而引發的銀行業危機而受到衝擊的市場。

標準普爾500指數和納斯達克指數期貨各上漲　0.4%，有所調整。澳洲股票（.AXJO）開盤時下跌0.5%。避險的美元對英鎊和歐元匯率下跌，但對日元匯率上漲。

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Published 20 March 2023 4:09pm
Source: SBS
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