革命性最新 ChatGPT 推出 代價可能大於所想？

據研發此科技的公司稱，最新版本的 ChatGPT 在某些情況下可以展示出「人類水平的表現」。專家表示，儘管這項技術的進一步發展可能會帶來好處，但亦會為人類帶來生存問題。

People walking on a footpath.

專家警告，ChatGPT-4 等人工智能技術可能會威脅工作並引發難以解決的社會問題。 Source: AAP / Diego Fedele

要點：
  • 科技巨頭為爭相將人工智能工具發展到另一層次。
  • 有專家表示，這項技術可以將人類從瑣碎的工作中解放出來，並開創一個具創造力的新時代。
  • 但亦可能威脅到部分工種並引發難以解決的社會問題。
觀察員表示 ，在矽谷，通用人工智能的興起被視為無可避免 — 將會為世上帶來前所未有的幾何級變化。我們準備好了嗎？

AGI — 被定義為具有人類認知能力的人工智能，而不是更狹義的人工智能，例如舉世矚目的 ChatGPT — 可以將人們從瑣碎的工作中解放出來，並開創一個具創造力的新時代。

但有專家警告，如此歷史性的範式轉移，意即行為（或思維）方式的改變，可能威脅到就業並引發難以解決的社會問題。
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三藩巿初創企業 Runway 的行政總裁陳思琪（音譯： Siqi Chen）說，以前從電力到互聯網的技術進步引發了重大的社會變革。

他向法新社說：「但我們現在關注的是智能本身……這是我們第一次能夠創造智能本身並在全宇宙增加其數量。」
Phone with "Open AI" on the screen.
OpenAI 表示其新的 ChatGPT-4 在某些基準測試中「表現出人類水平的表現」。 Source: AAP / Richard Drew/AP
因此，變革將「比我們歷史上所有其他技術變革都要幾何級數增多」。

陳思琪說，這種令人既興奮又恐懼的轉變是一把「雙刃劍」，例如，試想想使用 AGI 來應對氣候變化，但他亦警告，這是一種我們希望「盡可能可以控制」的工具。

去年底發佈的 ChatGPT 使 AGI 將夢想變為現實邁進了一步。

開發瘋行全球ChatGPT 的母公司 OpenAI ，在上周二（3月14日）發佈的更新的 AI技術，稱為GPT-4。據報，新發佈的版本比過往的更強大、更可預測，能夠分析處理圖像和處理更多更多的文本，亦能生成更複雜的內容，例如法律投訴或視頻遊戲。

該公司表示它在某些基准上「展示出人類水平的表現」。

人工智能是否意味「苦差」即將終結？

在微軟的支持下，OpenAI 的成功在矽谷引發了一場軍備競賽。雖然各大科技巨頭仍然對「 聊天機械人（Chatbot）」可能失去控制持謹慎態度，但他們仍爭相加速對人工智能的研究，希望將將人工智能工具推向一個新水平 。

目前，微軟和谷歌的人工智能數據助理已經可以總結會議、草擬電郵、創建網站、製作廣告等等 — 這或能讓大家竊見AGI 未來的能力。

微軟企業副總裁施洋 （Jared Spataro）表示：「我們花了太多時間在苦差上 」。

施洋在上周四微軟的發佈會上說，希望通過人工智能可以「重新發現工作的靈魂」。

此外，亦有人認為人工智可以減低成本。

英國園景設計師柏堅斯 （Joe Perkins）發表推文表示，他使用 GPT-4進行一個編碼項目，而一個「非常優秀」的開發人員之前告訴他，這工作需要 5,000 英鎊（約6,000 澳元）並需時兩周。

「GPT-4 在 3 小時內交付了同樣的東西，只需 0.11 元，」他在推特上寫道：「真是令人難以置信。」

可是，這亦引發一個問題——人工智能將威脅人類。企業家陳思琪承認，這項技術有一天可以建立像他這樣的初創公司 — 甚至青出於藍。

他問道：「我要怎樣謀生而不至於無家可歸？」他指自己期待解決方法出現。

存在的問題

無處不在的人工智能也給原創性打上問號，因為歌曲、圖像、藝術等等均由軟件而不是人類創造出來。

人類會避開接受教育，轉而依賴軟件來代替他們思考嗎？

而且，誰可以信賴以確保人工智能公正、準確，而且能適應不同的國家和文化？

一間生成式人工智能公司的聯合創始人 Sharon Zhou 說，通用人工智能「可能來得比我們能夠處理的快」。

她對法新社說，這項技術帶出了人類存在的問題。

她問道：「如果有東西比我們更強大、更聰明，那對我們意味著甚麼？」

「我們能駕馭它嗎？還是它駕馭我們？」
A Microsoft logo in Bangalore
在微軟的支持下，OpenAI 的成功在矽谷引發了一場各式各樣的軍備競賽。
OpenAI 表示計劃逐步構建 AGI 以造福全人類，但承認該軟件存在安全缺陷。

OpenAI 首席科學家沙士科爾 (Ilya Sutskever) 在接受《麻省理工科技評論》訪問時表示，其安全性（的隱憂）是一個「過程」，並說「非常希望」有關公司「能夠減慢這些具有前所未有的能力的模型的發佈過程」。

可是在目前來說，Sharon Zhou指放慢速度並不是社會風氣。

她說：「權力集中在那些可以建造這些東西的人身上，他們圍繞這東西做決定，而且他們傾向於快速行動。」

她又指，國際秩序本身可能會受到威脅。

她說：「中美之間存在巨大壓力。」並說人工智能競賽讓人聯想起冷戰時代。

她問道：「AGI 肯定存在風險，假如某個國家更快地解決這問題，他們會佔據主導地位嗎？」

「所以我認為恐懼在於，不要停下來，因為我們輸不起。」
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Published 20 March 2023 2:35pm
Source: AFP
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