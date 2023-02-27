留學生用 ChatGPT 寫文：竟比自己寫更「嘥時間」？

用 ChatGPT 寫論文到底效果如何？正在攻讀碩士學位的雪梨留學生Martin分享了他的經歷與看法，更指自己從這個過程中「學識更多」，而 ChatGPT 亦「帶著我上這一堂課」。

ChatGPT Chat with AI or Artificial Intelligence technology. businessman using a laptop computer chatting with an intelligent artificial intelligence. Developed by OpenAI. Futuristic technology.

ChatGPT 人工智能技術。 Source: iStockphoto / Supatman/Getty Images/iStockphoto

當人工智能 (AI) 科技成為人類不可逆轉的未來、當學生可以用 AI 撰寫論文、教師則用 AI 為學生評分，教學雙方都可以通過自動化來完成任務時，英國教育專家夏普爾斯 (Mike Sharples) 教授曾經最擔憂的「無人學習、無人獲得」就成了我們即將可能面對的現實。

而如此的衝擊不僅是針對教育人文等範疇，而是所有學科都在會面臨的前所未有難題。

科技帶來方便的同時，亦帶來了更多的挑戰。

在雪梨一間大學攻讀碩士學位的 Martin 最近在註冊了一個 ChatGPT 帳戶後，用這款目前「火爆」的人工智能搜索工具寫完一篇數千字的學術論文。

但用科技寫論文，竟然比自己寫所耗費的時間更加長。

「對質素還是比較滿意的」

Martin 對
SBS 中文普通話節目
表示，看到近日眾多媒體對 ChatGPT 的「大肆報導」後，自己在一個多月前也忍不住註冊了一個帳戶，並嘗試用軟件撰寫論文。
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CHAT GPT essay image

留學生Martin：我用Chat Gpt完成碩士論文，學到更多東西

SBS Chinese

26/02/202309:27
他說：「當時正好有一個三、四千字的 (期末) 作業要交，然後我想不妨去嘗試一下，看一下 ChatGPT 能給我一些甚麼新的體驗和創意。」

整個論文撰寫的過程中，Martin 說自己對 ChatGPT 的依賴程度達 75% 至 80%。他說：「當然後期自己也會做一些修改，但是一些比較繁複的文字性工作還是交給 ChatGPT 了。」

論文完成後，Martin 會整篇進行一次調整及修飾，但他對 ChatGPT 帶來的整體論文質素感到「相對比較滿意」。

「從英文的選詞造句來說，當然 ChatGPT 會更學術化一些。因為我是留學生，在寫這些學術論文的時候，很容易會被防止抄襲軟件發現。但我們自己寫論文的時候，實際上本意並不是想抄襲，只是有的時候 (無法自如運用) 一些短語、例句。」

「那麼，可能用 ChatGPT 會有更好的方式，去重新安排文章結構。」
ChatGPT website displayed on a phone screen and OpenAI logo displayed on a screen in the background
ChatGPT's successor, ChatGPT-4, is set to launch in 2023. Source: NurPhoto / Getty

「ChatGPT 也會騙人」？

Martin 表示，對於是否會被教育系統檢測出使用 AI 科技寫論文一事，「說不擔心肯定是假的」。

他說：「之後可能大學會有很快的反應速度，會重整資料庫、做反向的軟件研究，當然很快可能這個軟件也會出來。但是我覺得，目前的這個狀況來說，可能最近這一、兩個月應該不會。」
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他表示，出於謹慎，自己對 ChatGPT 還是作了一番研究，還曾與它「鬥智鬥勇」。

他說：「比較有意思的是，ChatGPT 也會騙人。例如，某一段落需要引用一些著作，ChatGPT 當然不會立刻提供參考文獻。我會問它，可以透過引用哪些資料或文章回答，它就會提供一系列的參考文獻，並附上連結。」

「但是我一個一個去點擊，會發覺這些連結有 80% 在 Google Scholar 或者透過其他搜索軟件都是找不到的，不然就是打不開 (無法瀏覽)，或者連結打開的是另一篇文章。」

「但是 ChatGPT 給的參考文獻，看上去確實是有模有樣的。」

用 ChatGPT 比自己寫「要花更長的時間」

以上的「參考文獻騙人事件」或許揭露了 ChatGPT 作為一種新興科技，仍需要時間進行更新、改良。

Martin 也坦言，自己花費了大量時間與 ChatGPT 進行溝通磨合，通過它寫論文甚至比自己寫，花費了更長的時間。

他說，原本三、四千字的論文，自己兩、三天可以寫完，但「教識」ChatGPT 寫出論文，卻花了 Martin 一個多星期的時間。

他說：「ChatGPT 實際上是個人和人工智能的一個結合…… 這也是為甚麼這一次實際上我寫這篇論文的時間，比我本來自己寫的時間還要更長，更多 (花上的時間) 的實際上是在人和人工智能的初步磨合上。」

「就因為它給的這些參考文獻，實際上可能我並沒有辦法找到，或者說它實際上是不存在的，我還需要自行去搜索、去找類似的文獻，然後再去跟它溝通，讓它再重新歸納一次。這實際上花費更多的時間。」
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「扼殺創造力」抑或是學術「好幫手」？

屢獲殊榮的作家威廉姆斯 (Sean Williams) 博士在弗林德斯大學 (Flinders University) 教授創意寫作。他認為，過度依賴 ChatGPT 等工具會扼殺創造力。

他指出，ChatGPT 及其他人工智能技術「沒有獨立的創造性思維能力」，它們通常需要吸收、處理大量人類創作出來的資料進行「機器學習」，方可「達到最佳水平」。

他說：「它們非常擅長吸收數據和複製現有的風格，但當你試圖創造新的事物、試圖產生一種新的理解時，人工智能就並不特別擅長了。」

然而，Martin 對 ChatGPT 有著相對積極的態度。

他說：「實際上，我在 (撰寫) 這篇文章當中，花上的時間中大部份都是閱讀。因為現在可能 ChatGPT 並不完美，所以它給出的參考文獻並不到位，反而讓我要花更多時間去查閱。反過來看，實際上這讓我能更深入去學習這個課程。」
對我來說，ChatGPT 實際上給了我一個很大的指導和幫助，等於是帶著我在學這一堂課。
「教育方面、學校方面，當然是希望能夠有軟件能反向追蹤學生。當然，(學生) 還是希望能夠利用 ChatGPT 來迴避 (學習方面的) 一些問題。這個就要看彼此間的博弈了。」

目前，澳洲至少五個州的公立學校 (維州、新州、昆州、西澳和塔州) 已經採取行動禁止學生使用 ChatGPT，例如使用防火牆阻止在校園內瀏覽該網站。
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人工智能 CA 20230116 - AI and jobs image

人工智能殺到埋身 工種需求勢起變化

SBS Chinese

16/01/202306:40
迪肯大學課程設計學者麥克奈特 (Lucinda McKnight) 博士說，教育學府已意識到這個問題，並一直在研究應對方法。

不過她認為，應對在課堂上使用人工智能挑戰的最佳方法，是建立一種學術誠信的文化。

她說：「在你的學習 (過程) 方面，它帶走了甚麼？你在想由其他東西或別人為你撰寫論文？如果這樣做的話，你真的不是在欺騙自己嗎？因此，這實際上關乎創造一種學術誠信的文化，並引發人們反思，到底何謂『學習』。」

抄襲檢測服務 Turnitin 亞太區副總裁索利 (James Thorley) 說，人工智能將繼續存在。他認為，「將它們完全排除在課堂之外是不負責任的」，反而應正確引導學生了解人工智能技術的益處與局限。

With additional reporting by Alex Anyfantis.
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Published 27 February 2023 at 3:54pm
By Cindy Xie, Lorien Chen
Presented by Winmas Yu
Source: SBS
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