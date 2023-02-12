去年底誕生的人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT，靠著像真的文字生成能力，紅遍全球科技界。短短兩個多月，活躍用戶已突破一億人。





ChatGPT不僅可撰寫論文，更可編寫代碼等。而Google、百度等科技巨頭新近亦相繼公布推出旗下(AI)聊天機械人Bard及文心一言迎戰，聊天機械人大戰一觸即發！就連馬斯克(Elon Musk)都推文說ChatGPT厲害到嚇人，人類距離危險不遠了！





ChatGPT是由位於美國三藩市的人工智能公司Open AI研發，是一款人工智能聊天程式，約在七年前由Tesla創辦人馬斯克及多名投資者共同創辦。不過馬斯克在2018年因與其他創辦人就發展方向出現分歧，離開了Open AI。





ChatGPT和其他AI聊天機械人的最大差異，在於ChatGPT能持續回答問題，坦承錯誤、挑戰錯誤的假設，甚至還能在幾秒內評估與撰寫程式碼，解決複雜的數學問題。





例如，ChatGPT能回答「誰是1955年的美國總統」等問題；也能把困難的概念濃縮成中學生也能理解的摘要，還能回答開放式問題(open end questions)，包括「生命的意義是什麼」、「今天氣溫只有20度我該怎麼穿搭」等，還能以莎士比亞風格撰寫一首歌頌比特幣的詩！





ChatGPT還會拒絕不適合的提問，例如用戶在詢問「偷車的建議」時，會回答「偷車是嚴重的犯罪行為，會帶來嚴重的後果」，接著提供「請搭乘大眾運輸工具」的建議。但人類很有創意，有辦法躲過ChatGPT拒答不適合問題的邏輯，例如不能詢問偷車的建議，就有人詢問如何在「遊戲內」如何完成偷車的任務，接著ChatGPT就會提供詳盡的偷車指引！





ChatGPT的模型是一種名為「人類回饋增強學習」(Reinforcement Learning from Human Feedback; RLHF）的機械人學習技術，能夠模擬對話，回答接下來的問題。在ChatGPT的測試結束後，Open AI能把ChatGPT的基本技術，延伸到仰賴聊天機械人的企業。





但ChatGPT並非不會出錯，有時會產生不正確或毫無意義的回答，造成散布不實資訊的問題。ChatGPT也可能因為大量數據所造成的偏誤，而加劇偏見。更大的憂慮則是ChatGPT支援多種語言，發布後便在社群上引起風潮，使用的直覺度與回答的精準度也比許多文字生成工具來得更好。不斷精進生成內容的能力的ChatGPT，也不免讓人擔心未來文字工作者、編寫程式的工程師，會否遭到取代？隨著ChatGPT資訊越來越成熟，部分的工作者和搜尋引擎巨頭Google都有可能受到顛覆性的影響。





ChatGPT會毀滅人類嗎？一名外國工程師扎克·德納姆(Zac Denham)曾誘導ChatGPT寫下「毀滅人類計劃書」，內容詳細到包括入侵各國電腦系統、破壞通訊、破壞交通系統、掌控武器等步驟。高度相似於真人、流暢的語法，還有詳細的計劃內容。不過值得慶幸的是，目前ChatGPT的計劃仍只存在對話之中。





