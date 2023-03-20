雪梨最佳海水浴場攻略：暢泳靚景一網打盡！

South Curl Curl Rockpool

設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。



South Curl Curl Rockpool適合一家大小。 Credit: Northern Beaches Council

Fairlight Rockpool

另一個同樣由北部海灘市議會運營的Fairlight Rockpool，同樣有標準泳池和淺水池。更妙的是這裡有樹木遮陰，非常適合想享受海水又怕曬的人。





設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。



Fairlight Rockpool是泳客好去處。 Credit: Northern Beaches Council

Bronte Baths

在Bondi Beach南邊不遠處有一個較小但很熱門的沙灘Bronte Beach，那裡的 Bronte Baths 也是人們享受海水浴的熱門泳池之一。不僅如此，這裡還是無人機愛好者拍攝雪梨東部海岸的絕美靚景，一定要有的地點。





設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。



Bronte Baths景致非常壯觀。 Credit: Urban List

Mona Vale Rockpool

從Mona Vale Beach延伸出去的 Mona Vale Rockpool 絕對是最酷的海水浴場之一：位於一塊平整礁石上的泳池幾乎是四面被海水包圍，只有一條小徑通往沙灘。





這裡同樣有一大一小兩個泳池，沙灘上還有燒烤爐、野餐桌、咖啡店和兒童遊樂區。





設施及費用：免費，有廁所。



Mona Vale Rockpool從海灘延伸出海，相當別緻。 Source: YouTube

Collaroy Rockpool

已有過百年歷史的 Collaroy Rockpool 也是北部海灘居民的好去處，而這裡還有特意為坐輪椅的人士提供的通道，讓弱勢社群也能和大家一同享受海水浴。





設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。



Collaroy Rockpool有殘障輪椅通道。 Credit: delicious

Mahon Pool

與海岸自然相連的 Mahon Pool 就在Maroubra Beach附近，沿著Marine Parade徒步即可到達。除了在水中感受浪花，這裡也是觀賞衝浪的最佳地點。





市議會每周三進行清潔，還安裝了直播鏡頭讓大家欣賞泳池直播，相當有趣。





設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。



Mahon Pool暢泳觀景兩相宜。 Credit: Urban List

Shelly Park Ocean Pool

設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。



Shelly Park Ocean Pool就位於Shelly Park公園內。 Credit: Sutherland Shire

Wylie’s Baths

雖然這個私營泳池需要收費6元（優惠票3元），但設施一應俱全，還有樂隊演奏。即使冬天也有集市、萬聖節活動等，也承接婚禮、聚會，可謂是附帶泳池的活動舉辦場地。





設施及費用：收費，有廁所和淋浴設施。



Wylie’s Baths是不少活動的舉辦場地。 Credit: Wylie’s Baths

Newport Rockpool

另一個由北部海灘市議會營運的 Newport Rockpool 是方方正正的50米標準泳池，非常適合有強迫症或者只想認真游泳的人，休息時還有燒烤設備。這裡的海浪也相當大，適合滑浪愛好者。





設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。



Newport Rockpool如同標準泳池。 Credit: Northern Beaches Council

McIver’s Baths

位於South Coogee、介於Coogee Beach和上文提到的Wylie's Baths之間一個懸崖邊的 McIver’s Baths ，可謂相當隱蔽。不過男性無緣一探秘境，因為這裡是澳洲最後的女性限定的海水浴場之一。





只需2.5元，女性及兒童便可在這建於1886年、極具私密性的泳池中暢泳了。





設施及費用：收費，有廁所和淋浴設施。



McIver’s Baths僅限女性和兒童入場。 Credit: McIver’s Baths

Fairy Bower Rockpool

建於1929年的 Fairy Bower Rockpool 最初是由北部海灘居民打造。泳池呈三角形，面積不大，但因位於Cabbage Tree Bay住宅區的路邊，非常受本地居民歡迎。這裡也以《The Sea Nymphs》雕塑聞名。





設施及費用：免費，有廁所。



Fairy Bower Rockpool旁邊有著名的《The Sea Nymphs》雕塑。 Credit: 雪梨旅遊局

Icebergs Pool

位於Bondi Beach的地標式泳池 Icebergs 幾乎在各大澳洲熱門海灘的介紹中都會見到，已不必多作贅述。無敵海景、池邊餐吧，加上1929年建立的近百年歷史，都足以解釋為何要收成人9元、小童6元的入場費了。





設施及費用：收費，有廁所和淋浴設施。

