雪梨最佳海水浴場攻略：暢泳靚景一網打盡！

雪梨不同地點遍佈了超過30個海水浴場，部份更有過百年歷史而被列為文化遺產。只知道Bondi、Coogee的話，你就out喇！

Mahon Pool

Credit: Urban List

South Curl Curl Rockpool

位於北部海灘（Northern Beaches）的
South Curl Curl Rockpool
的泳池符合奧運會標準，其中一面隔水墻已有百年歷史。這裡既有泳池也有淺水池，適宜一家大小來游泳或者單純泡泡海水。

設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
South Curl Curl Rockpool
South Curl Curl Rockpool適合一家大小。 Credit: Northern Beaches Council

Fairlight Rockpool

另一個同樣由北部海灘市議會運營的Fairlight Rockpool，同樣有標準泳池和淺水池。更妙的是這裡有樹木遮陰，非常適合想享受海水又怕曬的人。

設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Fairlight Rockpool.jpg
Fairlight Rockpool是泳客好去處。 Credit: Northern Beaches Council

Bronte Baths

在Bondi Beach南邊不遠處有一個較小但很熱門的沙灘Bronte Beach，那裡的
Bronte Baths
也是人們享受海水浴的熱門泳池之一。不僅如此，這裡還是無人機愛好者拍攝雪梨東部海岸的絕美靚景，一定要有的地點。

設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Bronte Baths
Bronte Baths景致非常壯觀。 Credit: Urban List

Mona Vale Rockpool

從Mona Vale Beach延伸出去的
Mona Vale Rockpool
絕對是最酷的海水浴場之一：位於一塊平整礁石上的泳池幾乎是四面被海水包圍，只有一條小徑通往沙灘。

這裡同樣有一大一小兩個泳池，沙灘上還有燒烤爐、野餐桌、咖啡店和兒童遊樂區。

設施及費用：免費，有廁所。
Mona Vale Rockpool
Mona Vale Rockpool從海灘延伸出海，相當別緻。 Source: YouTube

Collaroy Rockpool

已有過百年歷史的
Collaroy Rockpool
也是北部海灘居民的好去處，而這裡還有特意為坐輪椅的人士提供的通道，讓弱勢社群也能和大家一同享受海水浴。

設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Collaroy Rockpool
Collaroy Rockpool有殘障輪椅通道。 Credit: delicious

Mahon Pool

與海岸自然相連的
Mahon Pool
就在Maroubra Beach附近，沿著Marine Parade徒步即可到達。除了在水中感受浪花，這裡也是觀賞衝浪的最佳地點。

市議會每周三進行清潔，還安裝了直播鏡頭讓大家欣賞泳池直播，相當有趣。

設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Mahon Pool
Mahon Pool暢泳觀景兩相宜。 Credit: Urban List

Shelly Park Ocean Pool

與其他海水浴場往往在沙灘上不同，雪梨南區Cronulla的
Shelly Park Ocean Pool
位於一個海濱公園內，旁邊便是綠草如茵。在草地曬太陽、燒烤，偶爾下水泡一泡，也相當寫意呢！

設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Shelly Park Ocean Pool
Shelly Park Ocean Pool就位於Shelly Park公園內。 Credit: Sutherland Shire

Wylie’s Baths

Coogee有絕美海灘，也有絕美海水浴場
Wylie’s Baths
。這浴場在1907年修建，是澳洲最早允許男女混合的泳池之一。

雖然這個私營泳池需要收費6元（優惠票3元），但設施一應俱全，還有樂隊演奏。即使冬天也有集市、萬聖節活動等，也承接婚禮、聚會，可謂是附帶泳池的活動舉辦場地。

設施及費用：收費，有廁所和淋浴設施。
Wylie’s Baths
Wylie’s Baths是不少活動的舉辦場地。 Credit: Wylie’s Baths

Newport Rockpool

另一個由北部海灘市議會營運的
Newport Rockpool
是方方正正的50米標準泳池，非常適合有強迫症或者只想認真游泳的人，休息時還有燒烤設備。這裡的海浪也相當大，適合滑浪愛好者。

設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Newport Rockpool
Newport Rockpool如同標準泳池。 Credit: Northern Beaches Council

McIver’s Baths

位於South Coogee、介於Coogee Beach和上文提到的Wylie's Baths之間一個懸崖邊的
McIver’s Baths
，可謂相當隱蔽。不過男性無緣一探秘境，因為這裡是澳洲最後的女性限定的海水浴場之一。

只需2.5元，女性及兒童便可在這建於1886年、極具私密性的泳池中暢泳了。

設施及費用：收費，有廁所和淋浴設施。
McIver’s Baths
McIver’s Baths僅限女性和兒童入場。 Credit: McIver’s Baths

Fairy Bower Rockpool

建於1929年的
Fairy Bower Rockpool
最初是由北部海灘居民打造。泳池呈三角形，面積不大，但因位於Cabbage Tree Bay住宅區的路邊，非常受本地居民歡迎。這裡也以《The Sea Nymphs》雕塑聞名。

設施及費用：免費，有廁所。
Fairy Bower Rockpool
Fairy Bower Rockpool旁邊有著名的《The Sea Nymphs》雕塑。 Credit: 雪梨旅遊局

Icebergs Pool

位於Bondi Beach的地標式泳池
Icebergs
幾乎在各大澳洲熱門海灘的介紹中都會見到，已不必多作贅述。無敵海景、池邊餐吧，加上1929年建立的近百年歷史，都足以解釋為何要收成人9元、小童6元的入場費了。

設施及費用：收費，有廁所和淋浴設施。
iceberg clup.jpg
Icebergs pool有著無敵海景。 Source: Getty
更多內容

雪梨市附近十大必去最靚海灘

墨爾本市附近十大必去最靚海灘

【新鮮出爐】2023澳洲十大必到城鎮 新州邊境小鎮成榜首

【全球最受歡迎旅遊勝地】澳洲三城躋身十大 其中兩個名列三甲

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 20 March 2023 3:08pm
By Koma Cheng
Source: SBS