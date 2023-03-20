雪梨最佳海水浴場攻略：暢泳靚景一網打盡！

South Curl Curl Rockpool
位於北部海灘（Northern Beaches）的的泳池符合奧運會標準，其中一面隔水墻已有百年歷史。這裡既有泳池也有淺水池，適宜一家大小來游泳或者單純泡泡海水。
設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
South Curl Curl Rockpool適合一家大小。 Credit: Northern Beaches Council
Fairlight Rockpool
另一個同樣由北部海灘市議會運營的Fairlight Rockpool，同樣有標準泳池和淺水池。更妙的是這裡有樹木遮陰，非常適合想享受海水又怕曬的人。
設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Fairlight Rockpool是泳客好去處。 Credit: Northern Beaches Council
Bronte Baths
在Bondi Beach南邊不遠處有一個較小但很熱門的沙灘Bronte Beach，那裡的也是人們享受海水浴的熱門泳池之一。不僅如此，這裡還是無人機愛好者拍攝雪梨東部海岸的絕美靚景，一定要有的地點。
設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Bronte Baths景致非常壯觀。 Credit: Urban List
Mona Vale Rockpool
從Mona Vale Beach延伸出去的絕對是最酷的海水浴場之一：位於一塊平整礁石上的泳池幾乎是四面被海水包圍，只有一條小徑通往沙灘。
這裡同樣有一大一小兩個泳池，沙灘上還有燒烤爐、野餐桌、咖啡店和兒童遊樂區。
設施及費用：免費，有廁所。
Mona Vale Rockpool從海灘延伸出海，相當別緻。 Source: YouTube
Collaroy Rockpool
已有過百年歷史的也是北部海灘居民的好去處，而這裡還有特意為坐輪椅的人士提供的通道，讓弱勢社群也能和大家一同享受海水浴。
設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Collaroy Rockpool有殘障輪椅通道。 Credit: delicious
Mahon Pool
與海岸自然相連的就在Maroubra Beach附近，沿著Marine Parade徒步即可到達。除了在水中感受浪花，這裡也是觀賞衝浪的最佳地點。
市議會每周三進行清潔，還安裝了直播鏡頭讓大家欣賞泳池直播，相當有趣。
設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Mahon Pool暢泳觀景兩相宜。 Credit: Urban List
Shelly Park Ocean Pool
與其他海水浴場往往在沙灘上不同，雪梨南區Cronulla的位於一個海濱公園內，旁邊便是綠草如茵。在草地曬太陽、燒烤，偶爾下水泡一泡，也相當寫意呢！
設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Shelly Park Ocean Pool就位於Shelly Park公園內。 Credit: Sutherland Shire
Wylie’s Baths
Coogee有絕美海灘，也有絕美海水浴場。這浴場在1907年修建，是澳洲最早允許男女混合的泳池之一。
雖然這個私營泳池需要收費6元（優惠票3元），但設施一應俱全，還有樂隊演奏。即使冬天也有集市、萬聖節活動等，也承接婚禮、聚會，可謂是附帶泳池的活動舉辦場地。
設施及費用：收費，有廁所和淋浴設施。
Wylie’s Baths是不少活動的舉辦場地。 Credit: Wylie’s Baths
Newport Rockpool
另一個由北部海灘市議會營運的是方方正正的50米標準泳池，非常適合有強迫症或者只想認真游泳的人，休息時還有燒烤設備。這裡的海浪也相當大，適合滑浪愛好者。
設施及費用：免費，有廁所和淋浴設施。
Newport Rockpool如同標準泳池。 Credit: Northern Beaches Council
McIver’s Baths
位於South Coogee、介於Coogee Beach和上文提到的Wylie's Baths之間一個懸崖邊的，可謂相當隱蔽。不過男性無緣一探秘境，因為這裡是澳洲最後的女性限定的海水浴場之一。
只需2.5元，女性及兒童便可在這建於1886年、極具私密性的泳池中暢泳了。
設施及費用：收費，有廁所和淋浴設施。
McIver’s Baths僅限女性和兒童入場。 Credit: McIver’s Baths
Fairy Bower Rockpool
建於1929年的最初是由北部海灘居民打造。泳池呈三角形，面積不大，但因位於Cabbage Tree Bay住宅區的路邊，非常受本地居民歡迎。這裡也以《The Sea Nymphs》雕塑聞名。
設施及費用：免費，有廁所。
Fairy Bower Rockpool旁邊有著名的《The Sea Nymphs》雕塑。 Credit: 雪梨旅遊局
Icebergs Pool
位於Bondi Beach的地標式泳池幾乎在各大澳洲熱門海灘的介紹中都會見到，已不必多作贅述。無敵海景、池邊餐吧，加上1929年建立的近百年歷史，都足以解釋為何要收成人9元、小童6元的入場費了。
設施及費用：收費，有廁所和淋浴設施。
Icebergs pool有著無敵海景。 Source: Getty
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