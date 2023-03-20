【求藥心切】騙子以「減肥」糖尿神藥設局詐騙

近日，奧斯卡頒獎典禮上，主持人坎摩爾（Jimmy Kimmel）在開場白中開玩笑地提及藥物 Ozempic，他說：「大家看起來都很棒。我環顧四周時，不禁想知道 Ozempic 是否適合我。」





Ozempic 是一種糖尿病治療藥物，除了可以控制血糖外，其「幫助減肥」的作用在社交媒體，甚或在荷里活被廣為推廣後，大受歡迎，甚至惹來搶購。





而一些醫生亦根據病人需要，為他們處方有關藥物減重。



TikTok 用戶為 Ozempic 打上「減肥」的標籤，相關視頻已有數百萬的瀏覽量。





巨大的需求造成了這種藥物在全球嚴重短缺，澳洲市場也未能倖免。





一位使用 Ozempic 減重的女士表示，在澳洲很難買到這種藥物，她只好從海外購買。





她向 The Feed 表示：「這種藥物很有效，自 2022年10 月以來，我已經減掉12 公斤……上周五，我剛剛收到了 Ozempic。」





但正因為 Ozempic 的供不應求，一些騙子正趁機在網上行騙。





澳洲醫藥及用品管理局（TGA）向 The Feed 表示，一些騙子正在試圖欺騙消費者輸入個人資料或付款信息在線上購買並不存在的產品。





管理局表示，正在調查一些網站，這些網站聲稱銷售索馬魯肽（Semaglutide），以 Ozempic 之名進行交易。它補充道，一些客戶購買後並未收到該藥物，或者收到後發現實際上是其他藥物。



該廣告甚至在 UNSW Health and Medicine 的 Facebook 頁面上分享，試圖在線向用戶銷售 ozempic。 Source: Supplied Ozempic 的廣告在澳洲被禁， TGA 建議大家只有在持有效醫生處方的情況下才能從藥房獲得此藥物。





TGA 表示，一些未經批准，而且冒充索馬魯肽的產品被進口到澳洲，並被澳洲邊防部門截獲。





TGA 發言人表示：管理局實驗室目前正檢測這些產品。



一名女性正在 TikTok 上推廣該藥物。 Source: Supplied

尋求適當建議

專家們警告，尋求來自可信賴的專業人士的醫療建議非常重要。





澳洲糖尿病協會（Diabetes Australia）副教授阿德里克普洛斯（Sof Adrikopoulos）告訴The Feed，該藥物通過影響大腦來降低食慾。





他說：「如果你正在從其它渠道訂購或嘗試獲得藥物供應，你不知道它的來源是甚麼。」



糖尿病藥物 Ozempic 因其減肥特性而廣受歡迎。 Source: Getty / Joel Saget 阿德里克普洛斯副教授表示，這種藥物的費用是虛高的，通常獲補貼處方藥物的價格是 30 澳元，而在網上售價高達數百澳元。



澳洲糖尿病協會警告消費者正確購買藥物。 Source: Supplied 他說：「我鼓勵大家首先到內分泌學專家以及糖尿病教育專家那裡問診，確保這種藥物適合你們，然後再去藥房購買。」





新州一位臨床醫生劉博士（Namson Lau）博士表示，他的同事們有收到了來路不明的電子郵件和傳真，包含向病人提供「通用索馬魯肽」等內容，他們對此不予理會。





劉博士說：「我們沒有理會這些消息，因為根據藥監局的建議，這些說法是非法的詐騙行為，應當向他們報告。」



Ozempic 在 Facebook 群組中被宣傳為一種減肥療法。 Source: Supplied

Ozempic藥品短缺影響糖尿病患者

58歲的伊馮娜（Yvonne Appleby）患有 2 型糖尿病，她認為這種藥物短缺是「相當可怕」。





「我停服這種藥太久了，再度服藥需要一段時間來適應。」





她表示不想在網上訂購 Ozempic。





「患有2型糖尿病的人很需要這種藥物，他們會想盡辦法購買該藥。」



Yvonne Appleby 使用 Ozempic 治療她的 2型糖尿病。 Source: Supplied 為了確保糖尿病患者獲得優先考慮，藥監局鼓勵醫生在獲得更多藥物供應之前不要為減肥消費者開具 Ozempic 的處方。



「社交媒體洪水猛獸」

新南威爾士大學商學院的加格教授（Nitika Garg）研究消費者行為。她認為，減重困難人群在互聯網上很容易成為目標人群。



消費者行為專家 Nitika Garg 教授研究客戶的行為方式。 Source: Supplied 加格教授指：「如果你發現有一種神奇藥丸可以幫助解決減肥的問題，同時你看到很多網紅談論相關話題，一些名人也在使用它，那麼就很容易屏蔽掉切實的建議。」





「在這些騙局中，一些消費者根本沒有收到藥物，但是那些實際使用藥物的消費者，他們又是如何得到藥物的呢？」



「整個發生在Tik Tok的現象：社交媒體不斷吹噓 Ozempic 以及這種藥物的短缺問題，就像是一場完美的風暴（帶來糟糕的情況）」





她表示，需要採取積極的措施來防止消費者在網絡上出現更多的醫療問題。





她說「社交媒體是一頭怪獸，這種情況會再次發生在其他產品上，因此我們需要走在趨勢得前面做好應對。」





藥監局表示，目前 Ozempic 的供應已經恢復，並預計將在未來幾周內恢復正常。





