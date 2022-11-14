艾巴尼斯與李克強面談：「準備慶祝澳中建交50周年」

在星期六（11月12日）東盟峰會的晚宴上，艾巴尼斯與李克強進行了非正式交談。現場影片可見，他們在翻譯協助下聊了約2分鐘，李克強說話時手舞足蹈，艾巴尼斯則較為平靜。





艾巴尼斯昨日向傳媒證實，與李克強進行了正面及有建設性的簡短談話。「我已多次說過，在對華關係上我們應該在可以合作的領域合作，而對話總是好事。」





他透露兩人談及了兩國將在12月共同慶祝澳中建交50周年，他亦提及自己曾多次訪華，希望和中方加強高層交往。



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在艾巴尼斯大選上台後，李克強曾代表中國政府致賀函，而今次是兩人首次見面。





不過，中方仍未確認，中國國家主席習近平會否安排與澳方會面。艾巴尼斯表示：「澳洲這邊肯定有善意，我不認為中方那邊沒有善意。」





然而，北京對澳洲在貿易上的制裁並未放鬆。



此外，艾巴尼斯也首次和拜登進行了正式會面。在柬埔寨的東盟和東亞峰會期間，雙方作了40分鐘的會談，討論了AUKUS澳英美聯盟、氣候變化和參與地區事務等事宜。





艾巴尼斯在會後的記者會表示：「澳洲在（亞太）地區的參與度提升，這對尊重澳洲地位的國家有利，而美國是其中之一。」





他透露，已邀請拜登在2023年澳洲主辦四方安全對話（Quad）期間訪澳並在國會發表講話。



此外，澳洲、新西蘭和東盟還簽署了三方自由貿易協定的新增條款。





雖然新增內容還需要各國本地立法通過，但艾巴尼斯表示，這是對現有貿易安排的重要升級。「這讓（澳洲）接觸到本地區的更多商品和服務。加強與東盟和新西蘭的自貿協定意味著澳洲企業和家庭會有更好成果。」





在前往印尼峇厘出席二十國集團（G20）峰會之前，艾巴尼斯還和其他領袖一同遊覽了金邊。

