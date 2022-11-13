東盟峰會昨閉幕 澳洲將加強與東南亞國家關係

今次的峰會是連場重要國際會議的第一場，不少東盟以外的國家領袖都有出席。其中，拜登成為2017年以來首位出席東盟峰會的美國總統，而中國國務院總理李克強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅，都有出席第25屆東盟與中日韓領導人的10+3會議。





與此同時，澳洲總理艾巴尼斯出席了第二屆東盟澳洲峰會。他表示，要兌現工黨在今年大選時的承諾，加強和東盟的關係。





「通過密切協商，澳洲和東南亞各國可以打造一個更加安全和可持續的未來，打造一個維護國際法和規範、通過外交和對話的方式友好解決爭端的地區。」



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作為加強雙方關係的措施之一，聯邦政府宣佈設立澳洲駐東南亞特使一職，由麥覺理集團前行政總裁Nicholas Moore出任。他將會協助政府制定2040年東南亞經濟戰略。





艾巴尼斯亦在峰會上首次和烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面。庫列巴籍此機會向澳洲在軍事裝備上對烏克蘭的支持表示感謝。



烏克蘭人民永遠都會記得澳洲人民對他們的支持。

「我們一定會贏得戰爭，而在勝利來臨之前，會共同維護聯合國憲章和國際法原則，以及世界秩序。」





不過，外界對東盟峰會能夠取得的成效就有所質疑。比如艾巴尼斯此行也會慶祝澳洲和柬埔寨建交70周年，但有人權組織呼籲澳方向柬埔寨首相洪森（Hun Sen）指出其在大選前鎮壓反對派的問題。





而峰會的晚宴上，拜登、李克強等，同俄羅斯外長拉夫羅夫一同列席，亦令氣氛非常敏感。



此外，東盟在緬甸代表權的問題上也懸而未決。





東盟10國包括汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南和緬甸。但緬甸軍政府自舊年政變以來，因為未能解決政治和種族衝突，而被東盟禁止參會。今次峰會再次向軍政府提出警告，要求在實現和平方面儘快取得重大進展。





亦有出席峰會的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，緬甸局勢和俄烏戰爭是目前國際社會面對的兩大挑戰。





他對緬甸的暴力和人權狀況予以譴責，呼籲軍政府遵從東盟五個共識。「緬甸和所有人的關係都在受害，聯合國作為國際社會一員，和緬甸的關係也在受損，因為緬甸人民正在遭受不幸。」





除了以上這些議題，東盟還在接納東帝汶為第11個會員國上達成共識，並把美國提升為全面戰略夥伴關係的地位。另外，拜登日前表示會在二十國集團（G20）峰會上和中國國家主席習近平會面，但中方尚未證實消息。

