【無澳洲份？】中美元首下周峇里會晤

重點 總理艾巴尼斯正在柬埔寨參加東盟會議和東亞峰會。

他將與柬埔寨首相洪森會面並慶祝兩國建交70周年。

總理艾巴尼斯經已抵達柬埔寨首都金邊，出席東亞峰會以及東盟與澳洲舉行的會議，並開始為期 9 天的海外訪問行程，其中俄羅斯入侵烏克蘭及與中國的貿易及中國在區內的勢力擴張將成為主要議題。





艾巴尼斯亦會與世界各國領袖討論印太地區的和平、穩定與安全，這亦是他今次訪問的首要任務。





預計艾巴尼斯亦會在峰會上與烏克蘭外長庫萊巴（Dmytro Kuleba）會面。





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總理在雪梨對記者表示，俄羅斯非法入侵烏克蘭將會是峰會的其中一個議題。





他說：『這不單單是有關人權和每天在發生的悲劇， 而且亦是對全球經濟產生影響。』





『與世界各地一樣，澳洲的通貨膨脹率亦正在上升，這是因為俄羅斯入侵烏克蘭造成的直接結果，同時，事件亦給全球能源價格帶來壓力。』





『俄羅斯需要得到的信息是，在支持國際法治的人中， 俄羅斯是孤立的，而他們亦應該退出（烏克蘭）。』





預計艾巴尼斯亦將與峰會東道國柬埔寨的首相洪森會面，並紀念雙邊外交關係建立 70 周年。





艾巴尼斯亦會出席由洪森主持的晚會。預計他還將首次面對面會見越南總理范明清和老撾總理潘甘維帕萬。





艾巴尼斯表示，糧食安全、氣候變化和“該區的戰略競爭”亦是重要的討論話題。





另外，澳洲亦正尋求與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤的機會，如果成事，這將是自 2016 年前總理譚保 (Malcolm Turnbull) 以來中國領導人與澳洲總理首次進行正式會晤。





艾巴尼斯說：『我對中國的看法是，我們希望在可能的情況下進行合作，但我們在必須的地方上仍然會捍衛澳洲的價值觀。』





艾巴尼斯又表示，中國對澳洲的 200 億元貿易制裁，不僅影響了澳洲的出口商，也影響了中國的人民。





他說：『就我們的就業和經濟而言，這並不符合澳洲的利益，但也不符合中國的利益。』





『我非常希望我們會繼續提出我們的理由，即這些制裁是不合理的，中國需要取消這些制裁。』





艾巴尼斯將於周一前往峇里島參加 G20 峰會，然後會前往泰國曼谷，出席亞太經合（APEC） 會議。





雖然俄羅斯總統普京不會出席，但預計烏克蘭總統澤連斯基將以網上方式參加會議。





至於美國總統拜登則將於周一在峇里島與中國國家主席習近平會面。



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