【新一波疫情殺到】昆州重啟新冠防疫限制

重點 昆州正實施新的新冠防疫限制。

其他州及領地的感染人數亦正在增加。

一些衛生專業人員亦呼籲其他州及領地要效仿昆州實施新一輪限制措施。professionals are calling for other states and territories to follow suit and also implement restrictions.

隨著昆州進入第四波新冠疫情，當局亦建議昆州居民要再次戴上口罩。





過去一周，當地因為感染新冠的住院人數增加了超過一倍，達到 205 人，自 10 月初以來，亦經已有 73 人因此而死亡，至於新增感染病例亦有 21,761宗。





自BQ.1 變種病毒周末在布里斯本北部和黃金海岸出現以來，當地的感染病例數目亦有所增加，該變種病毒亦已經席捲歐洲和美國。





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州長柏拉謝依於昨天（10／11）亦宣布將新冠警報級別從綠色提高至琥珀色，這意味著當大家在室內無法保持社交距離又或者到醫療機構以及長者或弱勢社群時建議大家使用口罩。





柏拉謝依周四對州議會說：『我們一直知道第四波疫情將會來臨，而我們相信這一波疫情已經到來，但沒有人應該感到驚慌。』





『我們已經與這病毒一起生活了很長時間，昆州居民應知道該怎麼做。』





昆州政府建議如果大家家中有人感染新冠，他們便應該每兩天進行一次快速抗原檢測。





目前的一波疫情預計將在四至六個星期內達到頂峰，希望這波疫情會是“短快”，相信最壞的情況會在聖誕節前過去。





昆州的疫苗接種率保持在 91.5%，衛生廳長達芙（Yvette D'Ath） 敦促居民盡快預約接種加強劑疫苗，以便更好地保護自己免受感染。



她說，昆州弱勢居民亦可能有資格服用抗新冠病毒藥物和接種疫苗。





達芙說：『這對病毒提供了重要保護，並可以預防重症的。』





昆州首席衛生官 (CHO) 杰拉德（John Gerrard ）說，新一波疫情是意料之中的，希望它會在四至六周內達致頂峰。





他對記者說：『我們非常有信心這波疫情高峰將在聖誕節之前出現， 但那並不是這一波疫情的結束，而是疫情的高峰。』





他說：『今次疫情很難預測……最近海外的經驗顯示，由於社區中已有很多免疫力，這波疫情可能會是短暫而快速，我們希望將是這樣。』





雖然首席衛生官下令關閉該州邊界、封鎖城市或強制為公眾接種疫苗的權力已於上個月被州議會撤銷， 但杰拉德仍然可以合法地命令感染者和密切接觸者進行隔離，並可以在未來12 個月要求大家在衛生設施需要再次戴上口罩和接種疫苗 。





其他州會效仿嗎？



南澳大學生物統計學和流行病學系主任埃斯特曼（Adrian Esterman）教授說：『這不僅僅是昆士蘭的問題。』





他說：『我們在全國各地均看到新一波的疫情。』





『截至上周，澳洲感染人數比率為 1比11，這意味著感染病例數目在 23 天內將會翻了一番，正好遇上聖誕節。』





埃斯特曼教授說，其他州應該效仿昆州實施限制措施。





他說：『澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）正面臨越來越大壓力，要求他們允許弱勢社群接種第五劑疫苗。』





『現在其他州和領地有責任效仿昆州的做法，提高他們的衛生建議，並在必要時重新實施一些公共衛生措施，例如佩戴口罩。』





維州衛生部亦在周四在推特上發布一段視頻，稱維州正進入新一波新冠疫情。



首席衛生官薩頓（Brett Sutton）在視頻中表示：『如果大家沒有感染新冠病毒，就無法傳播新冠病毒。'





新州政府亦警告居民新冠感染病例不斷增加。新州衛生廳本周在推特上發布一段視頻，警告該州正面對新變種病毒。





新州首席衛生官錢特（Kerry Chant） 說：『我們相信未來數周新冠感染病例將會增加。』



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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