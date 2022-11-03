【注意】新一波疫情將殺到！

她表示，多個州及領地的新冠感染病例數目都有增加，而在上星期，澳洲全國一共錄得超過3萬宗新冠感染個案，即是平均每天都有超過4千5百宗感染病例。錢特亦提醒大家，新冠疫情亦未結束。單以新州而言，今個星期感染新冠的人數比上星期的感染人數增加了超過百分之 11。





錢特又表示：『現時在新州亦有新的變種病毒出現，而這些情況都是告訴我們知道，我們正進入下一波新冠疫情的浪潮。而透過目前本地的資料和在海外發生的情況，相信在未來幾個星期內，感染新冠的病例將會上升。不過，新州社區人士透過之前所接種的疫苗又或者透過感染所獲得的保護是會繼續減低患重症的風險。但是，長者和其他有健康問題的人就仍然會面對更高的風險。 』





維州的衞生廳長薩特（Brett Sutton）亦持相同看法，而聯邦衛生部長巴特勒(Mark Butler) 亦敦促一些仍未接種第三或第四劑疫苗的民眾應該盡快接種疫苗。





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巴特勒表示:『現時仍然有500萬16歲以上有資格接種第三劑疫苗的澳洲國民尚未接種疫苗。而在這些人士中，有許多人距離他們接種第二劑疫苗已經超過12個月。所以如果這些人是有資格接種第三或第四劑疫苗但還仍未接種的人士，應該盡快接種，因為這樣做是可以增強對他們自己及他們周圍的人的保護，而這個是非常重要的。』





預計新的新冠變種病毒XBB、BQ.1 和 BQ.1.1將會成為在全國流行的主要變種病毒。不過世衛表示，在現階段，與其他 Omicron的嘅亞變種病毒相比，暫時並無數據顯示這幾種病毒引起重症的程度是有所增加。





迪肯大學（Deakin University）的流行病學家貝內特 (Catherine Bennett) 對SBS新聞部表示，其實這些新的亞變種病毒為我們帶來的最大挑戰是病毒進化的性質。





貝內特表示：『這些亞變種病毒本身並非我們的關注點，反而是現時在社區中有多種的變種病毒在傳播，所以，這個亦意味著你今個星期可能會感染了新冠病毒，而實際上你可能在未來四個星期內，又會再次感染到其他變種病毒。同時，由於現時有這些亞變種病毒，所以是根本無法完全阻止病毒的傳播。而只可能是會減慢傳播的速度或你要保護自己，這便是為何接種加強劑疫苗才可以幫助大家避免出現重症，同時盡量能夠減少出現長新冠和其他的風險是這麼重要。』





與此同時，兩項全國性的主新研究發現，有超過三分之二的澳洲人經已感染過新冠病毒，但在兒童中、尤其是包括未接種疫苗的兒童時，感染率可能是高達九成。





該份報告主要關注 0 至 19 歲兒童的新冠感染率。柯伊拉臘（Archana Koirala）是該報告的首席研究員，他表示：『我們發現有許多兒童甚至不知道自己已經受到感染，同時身體傾經已有抗體。所以，這個對了解兒童在感染新冠後是否出現重症和住院情況是非常重要。而現時我們知道，兒童通常在感染後都只有輕微症狀。而再看看住院的數據時亦發現，兒童的住院率更低。所以，這亦強調了一個事實，就是大多數受感染兒童在感染新冠病毒後的情況都並不嚴重。』





同時，他亦表示，研究也發現接種了疫苗的兒童的血液樣本都有病毒抗體。這亦證明了接種疫苗的好處。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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