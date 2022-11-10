【疫苗快報】新冠後澳洲僱員混合工作模式為新常態（11月10日）

今集內容： 新冠封城對護理產生負面影響

新冠後澳洲僱員混合工作模式為新常態

新冠封城如何影響低社會經濟地位地區民眾

新冠封城對護理產生負面影響

一項針對新州醫院住院患者進行的調查顯示，他們對醫療護理越來越不滿。受訪病人說，新州醫院缺乏組織，醫院工作人員的合作不太有效，提供的護理服務也不太好。





衛生資訊局BHI周三發佈的調查結果顯示，是次結果與2020年的調查相比，回應更為負面。





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BHI負責人沃森說，2021年，新州因為新冠疫情而封鎖數月，這似乎對醫療護理產生影響。新冠防控限制措施影響護理體驗，尤其是在Delta疫情高峰期，和下半年的Omicron疫情。





調查顯示，約68%的患者認為他們所接受的護理「非常好」，低於2020年的71%。





當患者為提供護理的衛生專業人員，其合作情况以及治療組織評分時，分數略有下降。





超過五分之一的患者表示，他們收到病情或治療的資訊有所矛盾。農村和偏遠地區居民，似乎更滿意他們的護理服務。



新冠後澳洲僱員混合工作模式為新常態

一項最新研究發現，隨著新冠大流行措施的放寬，混合工作模式（部分日子在家工作，部分日子在辦公室工作）仍然是澳洲的新常態。





但從數據顯示，與今年 3 月(2022年)相比，大部分行業的員工9月在家辦工 (Work From Home) 的總時數大幅減少。在家辦工的總時間從 3 月的 43% 減少到 9 月的 26%。





南澳、首都領地、塔州和北領地在家辦工下降的幅度最大，分別為 53%、48% 和 43%。





雪梨大學(University of Sydney)商學院運輸與物流研究所長亨舍(David Hensher)教授表示，以上發現呈現一種混合工作模式的「新常態」。





亨舍教授說:「我們開始看到一些穩定的混合工作模式現象。」





在格里菲斯大學(Griffith University)教授人事管理和勞資關係的副教授提( Mohan Thite) 博士表示，隨著澳洲從新冠大流行中復甦過來，企業裡的管理人員對員工的期望越來越高。





提博士告訴 SBS:「新常態下，上司希望僱員能回到辦公室與其他員工互動。與此同時，他們擔心如果員工經常在家工作，他們會失去對員工的控制權。」





「可是研究亦顯示，在家工作的生產力並沒有降低。事實上，許多研究顯示，生產力實際上還提升了。」



新冠封城如何影響低社會經濟地位地區民眾

報告《斷層線：對澳洲新冠應對措施的獨立審查（Fault lines: An independent review into Australia's response to COVID-19）》稱，社會經濟條件較差地區中，沒有電腦或互聯網的學生，相較條件較好的同齡民眾落後得更多，而這種情況可能會持續下去。





沒有「在家工作」條件的員工也很艱難，許多工作不穩定工人沒有經濟支持，而無法上網人士發現，很難獲得政府服務機構支援。





不僅在教育或經濟方面遭受負面影響，最貧窮20%的澳洲人死於新冠的可能性，是最富有20%的人的三倍。





「低收入和臨時工人，有時不得不在掙錢和保護社區之間做出選擇。短期臨時工人，被排除在津貼支援之列外，不得不在經濟停滯的情況下尋找工作。」





「住房的不平等，導致新冠病毒在過度擁擠的住房傳播，對居住環境擁擠的人來說，封城損害他們的身心健康。」



目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。







