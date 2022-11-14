外長黃英賢：澳洲決心處理與中國的分歧

工黨政府上台後，在人權和貿易問題上立場堅定，同時亦為澳洲與中國的緊張關係，定下明確方向。





外長黃英賢（Penny Wong）昨天在西雪梨大學發表「魏德倫演講」（Whitlam Oration），這是黃英賢擔任外長以來，首次重大政策演講，她強調了她為緩和與亞洲超級大國的緊張關係所做的努力。





黃英賢將澳中兩國關係破裂，歸咎於前兩黨聯盟政府，她並表示工黨將尋求與中國合作，同時會加大保護澳洲的國家利益。





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在兩國外交破裂近三年後，黃英賢已先後兩次與中國外長王毅會面，希望雙方重啟對話。





黃英賢說：「在那些會議上，我坦白地向對方表達了澳洲對一系列的雙邊貿易、領事和人權問題，以及區域和國際安全問題的看法。」





她又指，已向中國外長王毅表達澳洲的做法將是「冷靜和貫徹」。



不過，黃英賢在演講中強調，澳洲將繼續在人權問題上表達堅定的立場，而澳洲的安全問題仍然是最重要的。





黃英賢說：「穩定雙方的關係，符合澳洲和中國的利益，這需要時間，因為我們之間的分歧並非小事。但我們不會試圖將中國關係作為傳媒的頭條。我們不會將國家安全作為武器，來達至政治目的。我們將會明智地處理我們的分歧。事實上，我們認為，澳中兩國都應該這樣做。」





她又說：「我已經明確表示，我們將在必要時，就對澳洲人而言重要的問題發表意見，包括人權和維護我們同意下的國際規則方面。」





中國對包括大麥、牛肉和葡萄酒在內的多種澳洲商品實施的200億元貿易制裁，亦將繼續成為解決這場外交緊張關係的重要因素。





黃英賢說：「我很清楚，我們相信解除對澳洲出口的障礙，以及全面恢復雙邊貿易，將對澳洲和中國均大有裨益。」





此外，澳洲亦將努力重新定義其在太平洋國家中的「稱霸」的角色，這亦再次成為政府首要處理的優先事項之一。





黃英賢說：「我們希望成為合作夥伴，而不是『霸主』。並指總理艾巴尼斯領導的工黨，會尋求成為太平洋大家庭中「更好、參與更多和更樂於助人的成員」。



Prime Minister Anthony Albanese and China’s Premier Li Keqiang (top) at the opening of the East Asia Summit during the ASEAN Summit in Cambodia. Source: AAP / MICK TSIKAS 而在黃英賢發表講話之際，總理艾巴尼斯和中國總理李克強，在東盟峰會期間進行了會談，為他與中國國家主席習近平的面對面會談奠定了基礎。





在工黨政府對太平洋地區的承諾下，黃英賢已先後訪問了多個太平洋島國，在過去六個月當中，已經出訪薩摩亞、湯加、新西蘭、所羅門群島、馬紹爾群島、瑙魯、庫克群島、紐埃、法屬波利尼西亞和斐濟。





作為太平洋重建的一部分，澳洲承認為太平洋地區的氣候變化帶來問題，承諾會為該地區帶來新的能源和資源，並承諾提供9億澳元的發展援助計劃，並為當地基礎設施提供額外支援。

