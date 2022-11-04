【爭送禮？】中國贈所羅門水炮車 兩日前澳洲送步槍車輛

中國贈送的水炮車和車輛會於周五早上在霍尼亞拉舉行的的漫長儀式上交予警察部隊，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）以及中國駐所羅門群島大使李明均會出席。





兩日前（2日）， 澳洲亦與總理索加瓦雷和高級警官舉辦了類似的儀式，當時澳洲將數十枝自動步槍和13輛汽車移交於同一警察部隊。





節目表上列明，在移交象徵着由中國提供的車輛，電單車，以及水炮車的「模擬鑰匙」前，索加瓦雷和李明都將發表演講。





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中國駐所羅門群島警察訓練隊也將在儀式上進行簡短的武術展示。





目前尚未清楚中國的捐贈車輛數量，但從澳洲廣播公司接獲的照片顯示，有兩輛水炮車和十幾輛汽車停泊在霍尼亞拉的主要警察總部。





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水砲車專門用於驅散抗議者或暴徒。





霍尼亞拉去年的反政府抗議活動演變成暴力騷亂，索加瓦雷一再呼籲為皇家警察部隊提供更重型的武器和裝備，以幫助維持穩定。





這筆捐款再次證明了澳洲和中國在所羅門群島的競爭正在加劇，因為兩國都試圖鞏固自己在所國的警察和高級政治家中的地位。





澳洲一直以來是所羅門群島的主要安全合作夥伴，並在該國經歷多年的內亂後，於2003年領導了一項地區性任務，以穩定所國。





去年發生反索加瓦雷政府抗議，霍尼亞拉再次發生騷亂，澳洲軍隊和警察恢復了秩序。





在過去的20年間，澳洲聯邦警察在培訓和裝備所羅門群島警察方面，亦有着悠久的紀錄。





然而，中國在過去12個月中迅速加強了與皇家警察部隊的合作計劃，捐贈了防暴裝備和復制步槍，並在多個省份進行了警察培訓，並讓所羅門群島官員到訪中國。





澳洲聯邦警察向所羅門群島警方捐贈60枝半自動步槍，遭到該國反對派領袖韋爾（Matthew Wale）激烈批評，他警告不要將所羅門群島軍事化，並指責澳洲行為是出於中國舉動所帶來的焦慮。





前澳洲外交官索拉（Mihai Sora）表示，捐贈的武器有可能會反而會破壞國家穩定，特別是當武器被濫用與鎮壓示威者。



