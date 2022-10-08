報告：中國散播謠言稱澳洲在所羅門群島「煽動反華暴動」

所羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara），去年11月發生反政府暴動，當地中國大使館和唐人受到攻擊。據報暴動與民眾反對當局與台灣斷交有關。





報告發現，中方在兩個階段共18個星期的宣傳運動中，官媒共發表涉及所羅門群島的67篇文章，當中七成是直接詆毀所羅門群島與美國、澳洲或台灣的關係，或者讚頌中所關係。





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不過，北京試圖塑造所國公共輿論的做法成效不大，當地網上的討論不多，意見也不一。





報告的主要作者Blake Johnson表示：「（中國官媒）幾乎每星期都會發文，但只有少數被分享到太平洋島國的Facebook群組。就算分享了，也只有很少互動，而留言大多數都對中國持負面（態度）。」





但他說，中方在促使所羅門群島傳媒轉載中國政府文章方面就成效顯著。「他們（當地傳媒）在這領域比政客更積極。他們幾乎和所羅門群島政府本身一樣（積極）。」



網上群組宣傳中國的發展及所國與北京建交的好處。 Credit: ASPI 報告指，中國有關當時暴動的宣傳主要是指責「外部勢力」，指美國和台灣故意煽動緊張局勢或資助暴力示威者，來製造中所關係緊張。





報告的數據顯示，宣傳攻勢前後對比，Facebook的所羅門群島網民中，對中國的負面留言從四份三下降到57%，而對西方國家的負面留言稍微上升至7%。而宣傳期間，中國的負評從49%減少到29%，好評則從8%暴漲至41%，對西方的批評從零增加到18%。





報告指這些宣傳已不僅旨在促進中所關係，還意圖以假消息破壞澳洲形象，建議聯邦政府予以反制，包括支持打擊假消息的研究、增加對太平洋援助的透明度、擴大對太平洋傳媒和記者的培訓等。

