一條求職「常見問題」 移民認為與「申請被拒」關係極大

要點： 移民工人中心總監昆克爾（Matt Kunkel）表示，臨時簽證持有人遭受歧視很普遍。

一份調查報告指許多人因簽證身分而被拒申請某些工作。

查亦發現移民在工作場所經常受歧視和剝削。

一個在求職申請表上極為常見的問題，妞柏妮 (Radha Neupane) 卻認為會對她的申請大打折扣。





「你是澳洲永久居民還是持有簽證？如果持有簽證，屬於哪一類？」





妞柏妮於 2017 年與丈夫西格德爾 (Pratik Sigdel) 從尼泊爾移居澳洲。





她擁有工商管理學士學位，在尼泊爾時曾在該行業工作六個月，之後她移民澳洲學習會計，並希望投身銀行業從事客戶服務。





妞柏妮說：「每次我填寫簽證狀態，申請都會被拒。」



妞柏妮 (Radha Neupane) 和丈夫西格德爾 (Pratik Sigdel) 說，作為移民要在本身的專業領域找到工作是一項挑戰。 Source: Supplied 她因為無法在本身的專業找到工作而感到沮喪，同時她亦渴望工作，於是她在修讀會計碩士的同時，用六個月時間完成個人護理三級證書課程，其找到一份長者護理工作。





她從事長者護理四年，直到去年終於在心儀的行業找到工作。





移民工人中心總監昆克爾（Matt Kunkel）表示，臨時簽證持有人遭受歧視很普遍。





他說，該中心周一（3月20日）發佈的報告發現，許多人因簽證身份而被拒諸門外，甚至無法申請某些類型的工作。



昆克爾說：「我們呼籲政府修改歧視法，將以簽證為理由歧視某人列為非法行為，就像因種族、階級、性別、宗教等原因歧視某人屬違法一樣。」





這份報告名為《設計欠保障：澳洲的移民制度和移民的求職經驗》，對逾千名移民進行了調查。





報告表示，雖然永久居留權不是在澳洲就業的法定要求，但「企業往往將此等同於工作權利，不會接受臨時簽證持有人移民的求職申請。」





昆克爾說：「可能有人認為他們持臨時簽證，因此長期僱用的吸引力較低，或者他們會留下來繼續工作的前景較少，但我們在這份報告中一再發現，臨時簽證持有人比起本地人更有可能與僱主維持僱傭關係。」





除建議將禁止移民申請工作或因其移民身分於工作中歧視他們列為違法之外，該報告還提出了許多其他政策上的建議。





其中之一是改善移民的技能和貢獻的認可制度。





昆克爾說：「我們看到，澳洲移民擁有的技能與他們最終從事的行業之間存有巨大的差距。」



妞柏妮覺得作為一名移民，她必須加倍努力工作才能獲得與永久居民相同的待遇。





她說，雖然她（和她認識的其他移民，正擔當像她目前的按揭貸款部的初級職位）擁有碩士學位，但澳洲永久居民通常僅持有文憑或證書就能擔當類似的職位，有時甚至是來自截然不同的專業領域。





她丈夫擁有國際關係和新聞學學位，亦曾在尼泊爾從事此行近六年，但仍無法在澳找到傳媒工作，現在於澳洲當殘疾人士支援工作者。



像許多移民一樣，妞柏妮和丈夫均從事長者護理業，因為只能在這一行找到工作。 Source: Getty / Maskot 過半數參與調查的受訪者 (54%) 表示曾在工作中遭受歧視，逾三分之一的受訪者 (38%) 報稱受過欺凌和辱罵 (37%)。





西格德爾說，來自客人的種族歧視通常十分明顯。





他說：「他們有時會狠狠辱罵棕色皮膚的員工，他們會說 — 滾回你的國家，你不是澳洲人，給我找個英語說得比你好的人。」





他又說有些同事視他和其他移民「低人一等」，在他們求助時不會伸出援手，或者態度冷淡兼不友善，跟對待其他同事不一樣。



即使擁有專業質格、經驗和對新聞業的熱誠，西格德爾仍然只能擔當殘疾人士支援工作者。 Source: Supplied 報告呼籲結束所謂的「精英移民制度」。





報告亦提及有不少移民陷入工作和簽證之間的「循環邏輯」。





報告指：「你需要永久簽證才能獲得一份有體面的工作，你需要一份有體面的工作才能達到永久簽證要求的移民分數。」





昆克爾表示，許多簽證的條件造成很大限制，應該通通取消。





他稱：「國際學生簽證持有人，一般來說每兩周只能工作 40 小時，雖然在疫情期間此規則有所更改；至於工作假期簽證持有人，亦只能在同一時間為同一僱主工作六個月。」





「我們不會限定澳洲出生的學生在學期間每周只能工作 20 小時，為甚麼國際學生簽證持有人會有所不同？」





除了限制工時外，許多移民還面對工資被剋扣的問題。





昆克爾說：「報告發現，大約 58% 的移民報稱工資被剋扣。」





該報告還呼籲推廣工作場所權利的訊息，以「縮小移民社群的知識差距」，並改善工作保障制度和獲取法律、賠償和適當待遇的機會。





