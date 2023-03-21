【無盡等待】留學生簽證時間高逾三年 大大窒礙澳洲「搶人才」

中國學生安德魯（Andrew）（化名）在收到珀斯科廷大學博士獎學金的錄取通知時，他非常高興。





未想到兩年後，他仍在苦苦等待簽證獲批。





這一位仍在中國等待簽證獲批的學生在採訪中，只願以匿名形式進行，因為他擔心透露身份會對簽證帶來影響。





他直言「我感到很大壓力」。



我曾多次詢問我的申請進展，但他們只是說需要時間來處理。 中國學生安德魯（化名）

安德魯並不是唯一一個遇上這種困境的人。他通過一個群組人數逾 300人的微信群與其他有類似遭遇的中國留學生建立了聯繫。





該微信群的一項內部調查發現，群內近兩成學生的簽證等待時間超過一年。





除了中國留學生外，SBS 新聞了解，至少 50 名獲得博士獎學金的伊朗學生的等待時間亦超過一年。





澳洲內政部官網數據顯示，一半的研究型研究生在四個月內獲批澳洲學生簽。





該網站還指出，2022 年 12 月，澳洲境外學生的簽證申請的處理時間中位數為 16 天。





但是10% 的學生簽申請需要等待一年以上。





伊朗學生普拉扎德（Hamed Pourazad）深知等待的感覺。





他於 2020 年 6 月獲得在澳洲紐卡素大學攻讀的博士獎學金，但在苦等之後，最終決定放棄澳洲轉去其它國家學習。



普拉扎德（Hamed Pourazad）取得紐卡素大學的獎學金。 Source: Supplied / Hamed Pourazad 35歲的普拉扎德目前在英國阿爾斯特大學深造，正在撰寫計算機科學論文。





他指：「我每天都在檢查我的申請狀態，有時一天檢查兩三次。」





「最終，等待和不知道會發生甚麼的那種不確定性對身心造成影響。 這就像你生命中的三年，白白流逝。」





普拉扎德表示，這個過程中最令人沮喪的部分是缺少內政部的回應。 「如果他們要拒絕我們的申請，那麼幾個月後就應該這麼做了。相反，我們只是等待，你多次向他們詢問最新情況，得到的回復只是一封更改了名稱的通用電子郵件。」



經過三年的等待，事主決定放享在澳深造。 Source: Supplied / Hamed Pourazad 學生們發起網上聯署，近 2300 人加入。





雪梨大學計算機科學講師卡諾納（Clement Canonne）表示，他於 2021 年批准為一名中國學生提供關於機器學習的博士獎學金-——這是一種人工智能的應用，涉及讓計算機在不直接編程的情況下從數據中學習。





但該學生已經等了超過 15 個月。





卡諾納指：「他是一名優秀的學生。 我雖然有研究項目和資金，但其中一部分還沒有開始，因為我沒有可以從事這項工作的學生。」





這名學生在等待期間一直在第三國擔任研究助理。



卡諾納表示不知道為甚麼這個審批過程要花這麼長時間。





他認為「從長遠來看，這將對澳洲的聲譽造成極大損害，」 「這些人都是非常有資質有能力的，他們能夠而且願意為澳洲作出貢獻，我們需要他們。」





澳八校聯盟的行政總裁湯姆森（Vicki Thomson）表示：「一些學生等待簽證獲批的時間是不可接受的，有的等待時間甚至超過了一年。」





他認為「無論最終決定如何，都應該盡快傳達。」





內政部一位發言人表示，聯邦政府「認識到在提升澳洲作為國際教育領域高質創新研究目的地的聲譽方面，研究生研究部門所發揮的重要作用，從而影響澳洲的經濟繁榮」。





該部門表示，在 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期間，他們發放了近 10800 個研究型研究生類別學生簽證。在此類簽證數量方面，頒發給中國申請人的最多，印度排第三，巴基斯坦第八，伊朗第九。





據了解，安全調查可能會對簽證審批造成延遲。





澳洲戰略政策研究所（ASPI）的科恩（John Coyne）表示： 「當局將在考慮風險的基礎上審查申請。如果認為存在知識產權或關鍵技術的風險，澳洲政府會認真對待這種風險並進行評估。」





該研究所是一個獨立的國防和戰略政策智庫，接受澳洲和海外政府的資助。





「但是，如果澳洲要力爭世界上最優秀、最聰明的人才，任何簽證系統都必須能夠快速處理簽證。 」





曾在移民部擔任助理秘書的墨爾本移民代理人維爾（Simon De Vere）表示，他聽說個別案例確實因安全問題而被推遲審理。





他說：「我們知道一些案例，安全機構提出了擔憂，這些擔憂導致了長時間的延誤。」





