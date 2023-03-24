維州250元家庭電費補貼今日起可登記申請

從今日（3月24日）起，每個家庭可申請登記申請 250 元的電費回贈。
維州政府，為每個家庭提供一次性 250 元的電費回贈，反應良好。作為競選承諾，工黨政府今年推出第二輪。當局表示，無論你是否已申請過去年的計劃，都可再申請新的資助。
第一輪的申請已於昨日午夜截止。自去年推出 250 元電費回贈以來，已有超過 170 萬戶家庭登記領取。
合資格的維州居民，今天開始可以透過 網站登記申請，每個家庭只可申請一次。
申請時，你需要提供最近一次的家庭電費帳單，上面必須有你的名字。網站將會顯示你所在地區的電費格價資訊，但你無需更換供應商來獲得補貼。若申請成功，有關款項會在15天內透過你登記的指定銀行戶口轉帳，或以支票形式發放。
任何問題可瀏覽上述網站或者致電 1800 000 832 查詢。
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