美國SEC起訴孫宇晨涉詐騙 牽涉多名美國名人

美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）周三（22日）控告中國加密貨幣企業家孫宇晨涉嫌欺詐，同時還控告8名美國名人包括女星蓮茜露漢（Lindsay Lohan）及饒舌歌手Soulja Boy，涉嫌非法推廣加密資產。





美國證券交易委員會指控中國企業家孫宇晨和其名下3間公司Tron、BitTorrent、Rainberry，自2017年8月起有計畫地進行未經註冊的證券發行和銷售，包含兩款加密貨幣Tronix和 BitTorrent，而且刻意誇大交易量。





孫宇晨也被指控「假業配」，涉嫌暗地裡付錢給名人，讓他們在社群平台上推廣這兩款加密幣，誤導大眾以為這些名人真的有投資，透過這些手段，孫宇晨獲得3100萬美元的非法利潤。





美國證券交易委員會根斯勒(Gary Gensler)在一份聲明中表示「此案再次表明，在沒有適當披露的情況下提供和出售加密資產證券時，投資者將面臨高風險」。



孫宇晨沒有立即通過推特回應。他的律師亦無法立即確定



名人被控加密貨幣欺詐

孫宇晨還被指控隱瞞向名人付款以在社交媒體賬戶上推廣 TRX 和 BTT，誤導公眾認為他們「對 TRX 和 BTT 有公正的興趣，而不是付費代言人」。





其他被起訴的名人包括歌手 Akon、Austin Mahone 和 Ne-Yo； 網紅和拳擊手Jake Paul饒舌Lil Yachty及Soulja Boy、色情片女演員Kendra Lust。





除Soulja Boy和Austin Mahone外，其他所有人都同意和解，但不承認有不法行為，他們總計支付了40多萬美元（593662澳元）。





蓮茜露漢的律師Andrew Brettler指，他的當事人去年3月才知道有揭露代言行動的規定，他在一份電子郵件聲明中強調蓮茜露漢從一開始就配合調查，也同意交出她收到的「小額」款項、並支付罰款。





Kendra Lust的律師拒絕評論，其他名人的律師沒有回應評論的請求。



非法、未註冊的報價和銷售賺得數百萬美元

美國證券交易委員會在曼哈頓聯邦法院提交的文件中指，孫宇晨將TRX和BTT作為證券出售，因此其銷售需要在該機構進行註冊。





美國證券交易委員會稱，孫宇晨通過廣泛的虛擬交易（Wash Trading），誇大了TRX表面交易量，涉及同時或接近同時的買出和買入，但擁有權沒有真正改變。





美國證券交易委員會還表示，通過製造虛假和誤導性的合法交易表象，孫宇晨在保持價格穩定的同時，更容易出售TRX，並從非法的、未註冊的TRX發售和銷售中獲利3100萬美元（4598萬澳元）。





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