【樓價繼續跌】專家教買樓5件事 現時入市有何利弊?

根據房地產分析公司CoreLogic 3月份的 最新數據 ，澳洲樓價出現有史以來最大跌幅，一年內下降7.9%。





澳洲儲備銀行(RBA) 在本月初連續第十次加息，利率上調至3.6%。





地產業界向《SBS中文》表示，加息後，一筆50萬元的貸款，每年還款額將增加逾一萬元。



現在是否買樓好時機？

在塔州的地產銷售主管楊志敏向《SBS中文》表示，租房市場熾熱，對投資者來說是好消息，因為表示「投資會有一個保障的收入」，但她建議投資者等加息政策緩和後再買樓。





她指，這次的房價下跌，「幾乎就是加息一手來主導」，她認為，如果加息能夠暫停或緩和，樓價必然也有一定程度的調整。





而對於買樓來自住的人士，她建議，只要調整好自己的預算和期待值，「不管任何時候下手，都是一個好的時機」。





位於墨爾本Boxhill的昆士蘭銀行分行，其行長殷樂樂則表示，在現時利率3.6%的情況下買樓，有利有弊，因融資成本可能較高，但借款競爭可能較小。





他指從一個投資人的角度來講，只要是有價值的房子，「我覺得你都是可以多考慮考慮」，但他強調入市需謹慎。



什麼是首次置業者和首次置業補助？

首次置業補助金要求申請人，即首次置業者，須年滿18歲且是澳洲公民或永久性居民，在大多數地區，該補助金只能用於購買從未被居住過的現有房屋或建造全新房屋，且申請者須在購買後至少連續6個月在該房屋中居住。





以下是澳洲六大州和兩個領地的首置業補助金金額，詳細申請資訊可查看各地區政府官網：





在 維州 ，首次置業者可獲得1萬元的補助金，新樓價格需低於75萬元。購買偏遠地區新樓的首次置業者可獲得2萬元的補貼（合同簽訂日期在2017年7月1日至2021年6月30日期間）。



在 新州 ，置業者可申請1萬元的首次置業補助金，用於購買低於75萬元的新樓。



在 昆州 ，購買價值不超過75萬元新樓的首次置業者，可獲得1.5萬元補助金。



在 塔州 ，2021年4月1日之後購買新樓的首次置業補助金為3萬元。



在 南州 ，購買房產價值不超過57.5萬元的首次置業者可獲得1.5萬元補助金。



在 西澳 ，符合條件的首次置業者可申請1萬元的補助金，用於購買或建造不超過100萬元的新樓。若房屋位於珀斯大都會地區，房屋總價則不能超過75萬元。



在 北領地 ，政府為首次置業者者購買或建造新房屋提供1萬元補助，且沒有房屋價格限制。



首都領地 的首次置業補助目前暫停。

除了首置業補助金外，首次置業者還可申請印花稅（stamp duty）減免和首次置業首付擔保計劃（First Home Loan Deposit Scheme，FHLDS），進一步減低買樓費用。





從2020年1月1日起開始，符合FHLDS計劃的首次置業者買樓時只需支付5%的首期，剩下的15%由聯邦政府承擔。



買樓前需做甚麼準備？

除了準備房價10%至20％的首期外，殷樂樂提醒，還要預留一些資金來支付其他額外費用，如印花稅、律師費和產權轉讓費等。





他舉例指，如在維州，印花稅大約5.5%，再加上一些法律費用和別的轉賬費用，如果準備貸款樓價80%，基本上要準備26%樓價的資金。





除了準備資金外，楊志敏表示對心儀房屋進行房屋檢查也很重要。





她指，進行檢查後，才比較清楚房子的狀態，有哪些地方需要維修。





楊志敏並建議置業者找專業人士對交易合同進行審查，避免存在不合理條款。



申請首次置業優惠有哪些技巧？

對於情侶想置業，楊志敏表示「先買樓再結婚」，可以令買樓更優惠。





她解釋，如果二人都是永久居民或公民、都屬於首次置業，那麼每人都可以享受到一次首次置業的優惠政策。





此外，對於那些正在申請永居的置業者，楊志敏建議他們在申請期間可先買期房，如果他們在房屋交付當天拿到永居身份的話，仍可申請首次置業優惠。



非澳洲永久居民或公民可以買樓嗎？

答案是可以的，這分為澳洲臨時居民和外國非澳洲居民兩種情況。





外國非澳洲居民指不居住在澳洲的海外人士，或者持有非常短的澳洲簽證，如旅遊簽。





純海外人士在澳洲只能購買新樓，不能購買二手樓。





澳洲臨時居民包括學生簽、臨時畢業生簽證等簽證持有人，除新樓外，符合條件的澳洲臨時居民還可購買二手樓，但僅限於自住使用，不能出租。





澳洲臨時居民和外國非澳洲居民在澳洲購房前，都必須先通過外國投資審查委員會（Foreign Investment Review Board ，FIRB）的申請，且需要繳納FIRB申請費和額外的海外印花稅。





至於外國非澳洲居民在澳洲購房時是否可以貸款，殷樂樂直言，「比較麻煩」且「成本比較大」，大部分的澳洲本地銀行對海外貸款持保守態度。





他提醒，市場上會有部份貸款機構願意貸款給海外買家，但貸款成本可能會不太一樣。





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