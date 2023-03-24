【新州大選】鼓勵華人關心政治？非公民應否獲得投票權

要點： 新州州議會選舉即將舉行，但尚未申請成為澳洲公民的永久居民並無投票權。

不少在澳華人因不同原因，即使符合資格卻選擇不申請入籍成為澳洲公民。

聯邦國會正研究是否應擴大投票權予永久居民等非澳洲公民，但反對黨表明反對。

不少受訪選民對此表示支持，其中有人認為應制定居留澳洲的最低年期門檻。

新州州議會選舉將在星期六 (3 月 25 日) 舉行，部份投票站已於一星期前開放予選民提早投票。





來自香港的選民 Carrie 在星期一 (20 日) 早上前往位於雪梨西北區伊士活 (Eastwood) 的票站投票。





她表示，自己來澳已有超過二十年，在約 2007 年合資格申請成為澳洲公民時「沒有考慮就直接申請」並登記成為選民，「因為已經適應澳洲的生活，知道自己會希望在這裡定居」。





她接受 SBS 中文訪問時說，自己偶然會與丈夫討論時事議題，除了了解候選人提倡的政綱，亦會留意政黨的長遠政策及過去的政績。



無投票權留意社會時事亦會較少

她指，自己認識一些合資格但沒有申請成為公民的朋友，他們會較少參與政治或留意時事，因為他們會覺得自己發言的機會會較少。





她說：「他們可能會關注有甚麼事情發生，但未必會很雀躍地分享自己的看法。」



由香港移民澳洲已有超過二十年的 Carrie。 Source: SBS / Ranky Law 來自中國上海、在 1994 年就移民澳洲的 Mary 亦表示，身邊有「很多」朋友都是可能合資格申請成為公民的澳洲永久居民，但卻因種種不同原因而選擇不入籍。





她說：「因為他們畢竟在 (中國) 國內還有父母親。我還好，家裡還有大哥、姐姐可以照顧我母親...... 一般來說，他們最主要還是為了探望父母嘛，比較方便一點。」





當被問及她為何在合資格的時候就立即申請公民身份，她說，「因為來了幾年以後，我就覺得這裡很好」，可以「坦誠地」發表自己的意見。





而來自中國成都的王先生 (Stephen) 及妻子 Helen，則在 2016 年透過技術移民永居簽證來到澳洲，並在去年 (2022 年) 申請成為公民。





王先生坦言，他們初抵埗時對本地政治參與度不算大，亦不太了解澳洲的政治制度，包括選區劃分或候選人的政治主張。



來自中國成都、剛於 2022 年成為澳洲公民的王先生 (Stephen) 及妻子 Helen。 Source: SBS / Ranky Law 不過，他們亦會留意一下在街頭宣傳的政黨候選人，可能需要花更多的時間去了解這個人、他有甚麼政治主張、對選區有甚麼長遠規劃。





王先生說：「以前不用去投票，現在我要投票的時候，就覺得我們在投票之前，還是需要做一點功課、大概了解一下那個人...... 有怎樣的主張。」



「公民意識不太強」

與 Carrie 及 Mary 一樣，在超過 30 年前由香港移民到澳洲的 Tony Mak 亦在合資格的時候就隨即申請成為公民。





他亦表示，來自中國內地的朋友認為，持中國護照到中國內地探親是比較方便，所以他們選擇不成為澳洲公民，亦因此他們的公民意識不太強。





他說：「(他們對本地時事) 沒有興趣。他們主要關注 (中國) 大陸本身的出入境政策，例如最近大陸放寬 (出入境政策)，留學生可以來 (澳洲繼續學業) ...... 他們關心的事情，是關心中國多於澳洲本地。」



超過 30 年前由香港移民澳洲的 Tony Mak。 Source: SBS / Ranky Law 伊士活 (Eastwood) 是雪梨一個華人聚居的地區。根據澳洲統計局 2021 年人口普查的數據，當地有接近半數居民 (48.8%) 表示自己擁有華裔血統，而在中國內地出生的人口佔當地整體 25.9%，香港則佔 4.5%。





當地有七成 (70.1%) 居民為澳洲公民，較澳洲整體的 83.8% 為少。





在全國，有超過 32 萬在中國內地出生的民眾並無澳洲公民身份，佔整體中國內地出生的在澳人口約 58.3%。





根據聯邦內政部的數據，在 2021 年人口普查進行的同期，約有 12 萬名來自中國內地的臨時簽證持有人。粗略推算，當時有不多於 20 萬名來自中國內地的澳洲永久居留簽證持有人身處澳洲，但並未合資格或選擇不申請澳洲公民身份。





在香港出生的在澳人口方面，2021 年 8 月 (人口普查進行的時間) 有超過 2.1 萬人並無澳洲公民身份，佔整體香港出生的在澳居民十萬多人的約 21.4%。內政部的數據顯示，當時約有一萬多名來自香港的臨時簽證持有人，即表示持有永居簽證但未申請入籍的人數有不多於 1.1 萬人。



候選人：部份居民無投票權亦會主動發聲

伊士活屬於新州州議會萊德 (Ryde) 選區的範圍之內。今屆選舉的工黨候選人郝維森 (Lyndal Howison) 向 SBS 中文表示，澳洲是一個多元文化國家，社區內當然會有居民沒有在選舉中投票的權利。



新州 2023 年州議會選舉萊德 (Ryde) 選區工黨候選人郝維森 (Lyndal Howison)。 Source: SBS / Ranky Law 但她表示，沒有投票權的居民並不一定對政治冷感。





她說：「我有時亦會參與一些有趣、具挑戰性、涉及多項議題的討論，對話後才發現對方只擁有永久居民身份，但對方亦會表示『這是一些你可以思考的議題』，而我亦確實會汲取這些意見。我認為這是相當重要的。」





同區的自由黨候選人萊恩 (Jordan Lane) 亦表示，自己在競選期間，的確會遇到一些居民表示自己並非選民。他說：「這正正就體現出社區是多麼美好、有多多元化。」



新州州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 於 3 月 23 日 (星期四) 前往雪梨西北區伊士活 (Eastwood) 為新州 2023 年州議會選舉萊德選區候選人萊恩 (Jordan Lane) 拉票。圖右為前往票站提早投票的一名選民。 Source: AAP / Bianca De Marchi 他認為，在澳華人對政治的參與度「總是可以進一步改善」。





他說：「我認為，(華人參與政治的程度) 總是有改善的空間，而且其實這亦是普遍的現象，而非華裔社區獨有的。但我認為，我們擁有一個偉大、活躍、充滿活力的華人社區。當然，我們可以推動華人更多參與，這是一件好事。」



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郝維森認為，本地華人對政治的關注度取決於多個因素，包括年齡、性別、移民背景、移民澳洲的年數等，不能將華人以單一群體來評論。





她又指，知道聯邦政府亦正制定一些改革，擴大臨時簽證持有人取得永久居留權、繼而成為澳洲公民的可行途徑。她認為，這是相當好的舉動。



聯邦國會正研究擴大投票權予非公民

目前，聯邦國會的選舉事務聯合常設委員會 (Joint Standing Committee on Electoral Matters) 正就 2022 年聯邦大選 進行檢討， 其中一項討論的議題 是研究如何鼓勵多個群體人士參與選舉過程，包括澳洲永久居民、在澳洲居住的新西蘭公民及身在海外的澳洲人等。





墨爾本大學法律教授譚裕昌 (Joo-Cheong Tham)。 Source: Supplied / Joo-Cheong Tham 他在接受 SBS 中文訪問時表示，永久居民及長期臨時簽證持有人都應被視為澳洲社區成員的一份子。而既然他們是社會的一份子，就應在選舉中有發言的權利。





他說：「我所反對的是，僅以是否擁有澳洲公民身份來看「澳洲社區成員」是誰。當然，澳洲公民是社區的成員。但當我們思考現實情況，令一個人成為社區成員之一的真正指標，就是這個人與社區 (其他成員) 的連繫，而在我看來，這種連繫在永久居民及長期臨時簽證持有人身上都有存在。」





他亦指，由於永久居民及長期臨時簽證持有人已在澳居住一段長時間，他們已經受到本地法例以及政府或議會制定的政策所影響。因此，提出擴大選舉權的目的，是要為受到法律影響的人士提供他們目前所缺乏的適當發言權。



新州 2023 年州議會選舉位於雪梨西北區伊士活 (Eastwood) 的提早投票票站。 Source: SBS / Ranky Law 至於何謂「長期臨時簽證持有人」，他認為可以參考一名研究移民政策的評論員馬雷斯 (Peter Mares) 的看法，後者認為移澳約五年就可被視為長期在澳居民。





譚教授補充，在 維州 、 南澳 及 塔州 ，當地的非公民有權參與市議會選舉。他認為，這個做法值得其他州份仿效，甚至進一步擴大至州及領地議會及聯邦國會兩個層級的選舉。



聯邦反對黨表明反對提議

委員會將在本年稍後向國會遞交報告，當中將列出可行的建議供政府及國會考慮。但有關委員會僅著眼於聯邦國會的選舉，至於州及領地的做法則須留待當地政府研究制定。



聯邦特別國務部長 (Special Minister of State) 費雷爾 (Don Farrell)。 Source: AAP / Lukas Coch 聯邦特別國務部長 (Special Minister of State) 費雷爾 (Don Farrell) 的一名發言人在回覆 SBS 中文查詢時表示，聯邦政府期待細閱上述多黨派聯合委員會的檢討結果，並將考慮委員會提出的任何建議。





聯邦反對黨移民及公民事務發言人 (Shadow Minister for Immigration and Citizenship) 鄧肯 (Dan Tehan) 則批評，工黨政府考慮容許在澳洲居住的非公民在本地選舉中投票，將「對選舉結果構成嚴重憲法及法律風險」，又指這是工黨在去年大選期間並無尋求選民授權的另一項根本性重要改革。





鄧肯說：「我們 (反對黨) 將不會支持這樣的提議。」



聯邦反對黨移民及公民事務發言人鄧肯 (Dan Tehan)。 Source: AAP / Mick Tsikas 在伊士活開設牙科診所的程家駒醫生 (Dr Anthony Ching) 認為，在澳華人是否有投票權「絕對會」影響他們參與政治或關心社會議題的程度。





他在接受 SBS 中文訪問時亦表示，支持擴大本地民眾的投票權，最低限度可以容許非公民參與市議會的選舉。





他說：「在某程度上，其實是較為不公平，因為他們有納稅、他們是一名納稅人。在我個人立場而言，我認為在市議會的層面上，是可以給予他們投票的權利。」



選民質疑非公民會否重視所投的一票

在伊士活接受 SBS 中文訪問的多位受訪者都表示，贊成為永久居民給予投票權。





王先生認為，給予非公民投票權是「可以考慮的」。他說，短期移民在社會中可能也有他們的主張、希望他們的利益被政府重視，政府也可能覺得有必要去考慮他們的意見。





不過，他的妻子 Helen 就有所懷疑。





她說：「我覺得，當你有了公民身份之後，你才會有這種歸屬感。如果你還沒有的話，你可能就不會 (有歸屬感)，覺得這是別的國家、不是我自己的國家。當你真的成為這個國家的一部份、是這個國家一份子的時候，你才會真的去重視這個事情 (選票)。」



來自香港的 Carrie 則認為，有必要要求有意投票的非公民，已經在澳洲居住一個指定的年期。





她說：「可能要制定一個門檻。例如在澳洲居住多少年以上、譬如十年以上，即使因為某些原因未成為公民，但亦有興趣就社區 (議題) 表達意見，我認為可以為他們提供這個 (容許投票的) 選擇。」



向非公民給予投票權是一把「雙刃劍」

五年前由中國上海來到澳洲的 Echo，在兩年多前取得澳洲永久居留權。他坦言，自己對政治不太了解，亦「沒有想過」在合資格時會否申請成為公民。





他表示，如果有投票權，他「有可能」會更多留意社會議題，以及其他「跟我生活息息相關」的事。



來自中國上海、在兩年多前取得澳洲永久居留權的 Echo。 Source: SBS / Ranky Law 他又認為，為永久居民提供投票的權利，是一把「雙刃劍」，認為澳洲的強制性投票制度，可能會對民眾帶來一定程度的負擔，但這亦是他們作為社會一員應盡的義務。





當被問及擴大選舉權會否對非公民帶來不必要負擔，譚裕昌教授認為，有必要明白投票的深層意義。他說，「投票是一種權利，亦是一種義務」，作為社區的成員之一，民眾是有一種公民義務去參與選出代議士，而這正正在強制投票制度中體現出來。





他說：「當然是一種負擔，但我認為這個負擔是非常適度的。舉例，新州州議會選舉，這只是每四年舉行一次...... 我們稱之為『強制性投票』，實際上有點用詞不當。你實際上被要求做的..... 是前往投票站，填劃一張選票。」





程家駒醫生所屬的澳華論壇 (Chinese Australian Forum)，最近獲聯邦政府轄下的澳中基金會 (National Foundation for Australia-China Relations) 撥款，向在澳華人推廣及介紹本地的政治制度。



澳華論壇 (Chinese Australian Forum) 成員程家駒 (Anthony Ching) 牙科醫生。 Source: SBS / Ranky Law 他說：「我們舉辦了一系列活動，在 (雪梨) 不同的區域進行推廣，例如好市圍 (Hurstville)、寶活 (Burwood)、伊士活 (Eastwood) 等，包括舉辦論壇，向當地華人介紹何謂公民責任、澳洲有甚麼政黨、為甚麼要投票等，特別是較年長的人士。」



今屆新州州議會選舉所關心的議題

至於選民今年州議會選舉最關心的問題，Carrie 表示，作為一名醫護衞生從業員，自己相當關注今年候選人對相關從業員及病人所作出的承諾。除此以外，經濟亦是她關注的另一個議題。





她說：「我認為現在所有人都對加息有很大的關注，所以我亦會留意他們 (候選人) 有何關於經濟的承諾，以及他們過去是否能履行承諾。」



來自中國成都的 Helen 認為，政府應關注社會的公平。不單是新州，每一個州及領地都應考慮到社會的公平。





她說：「現在很多現象都看見，很多人並未有得到很公正的對待。這些議員在制定不同政策的時候，應保證社會各個階層的群眾都能被照顧到。」





丈夫王先生則指，作為移民，從過去幾年的經驗來看，他認為政府在新移民就業、適應澳洲生活等方面，需要提供更多的幫助。





而暫未能投票的 Echo 則表示，自己相當喜歡現屆由佩洛德 (Dominic Perrottet) 帶領的新州政府，因為是他解除了新州嚴格的新冠病毒防疫封城限制措施。





他說：「我覺得這是一種勇氣，(佩洛德這樣做) 會被很多人罵的，但是他冒了這個勇氣，撤銷了 (部份) 防疫限制，這是對我們的經濟有好處的，這已經被證實了。其他 (議題) 我不太了解，但是單單這一點，我是挺喜歡他的。」



(左至右) 新州工黨領袖柯民思 (Chris Minns)、澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)、新州 2023 年州議會選舉萊德 (Ryde) 選區候選人郝維森 (Lyndal Howison)、聯邦國會 Bennelong 選區工黨眾議員拉薩爾 (Jerome Laxale)；攝於 2023 年 2 月 4 日於雪梨西北區伊士活 (Eastwood) 舉行的農曆新年慶祝活動。 Source: AAP / Bianca De Marchi 萊德選區的工黨候選人郝維森表示，當地民眾正面對生活開支壓力，而工黨亦已宣佈多項相關紓困措施，包括每星期 60 元的收費道路收費上限。此外，中學不足導致校園過度擠迫、缺乏足夠的公共交通等，都是她所聽見當地選民關心的議題。





而自由黨候選人萊恩則表示，顯而易見的是民眾對生活開支感到憂慮，故此政府已提出多項措施，包括為兒童提供的「Kids Future Fund」儲蓄計劃及各項代金券計劃，以及為家庭提供的 $250 能源費用回扣等。



新州 2023 年州議會選舉萊德 (Ryde) 選區自由黨候選人萊恩 (Jordan Lane)。 Source: SBS / Ranky Law 萊德 (Ryde) 選區的其餘三位下議院候選人包括綠黨的愛丁頓 (Sophie Edington)、Informed Medical Options Party 的候選人迪瓦恩 (Barry Devine) 及 Sustainable Australia Party 的候選人傑爾夫斯 (Bradley Jelfs)。三人均未有回覆 SBS 中文的查詢。





新州州議會選舉將在 3 月 25 日舉行，票站將在當天上午 8 時至傍晚 6 時開放。



收聽專題報道 新州州議會選舉即將舉行。近來社會中有聲音建議政府將投票權擴大予包括永久居民等非澳洲公民，讓他們亦可選出他們屬意的代議士。究竟這個提議是否受到支持？而擴大投票權能否鼓勵在澳華人及其他新移民更關心本地政治及社會議題？ SBS Chinese 24/03/2023 20:07 Play

詳情請聽余睿章的報道，SBS 中文製作人 Ranky Law 亦有參與採訪。





