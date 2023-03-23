【生活開支壓力】雙薪四口家庭冇儲蓄 理財師籲兼職增收入

從香港移民澳洲的吳美瑩Ricci, 利用社交網群組團購，在購物尤其買餸方面，節省時間金錢。
她指出，她的一對孖仔已經6歲，入讀小學，否則要支付託兒費用，壓力會更大。
吳美瑩透露，她與丈夫都全職工作，家庭收入一半用於房屋按揭還款，目前根本沒有多餘錢儲蓄。
理財師袁金泉Kam就分析說，之前因為疫情，政府的支援，以及個人例如沒有去旅行等，令儲蓄多了，在疫情限制撤銷後，民眾會開始用錢，令需求增加，但疫情導致供應受阻，供不應求下，物價就開始上升。
吳美瑩一家四口的開支，最大是房屋按揭還款，佔家庭收入一半。 Credit: supplied/ Ricci
他指出，但現在民眾感受到生活開支壓力，開始減少用錢，在各國邊界重開下供應陸續恢復，供過於求下，物價應該逐漸穩定。
袁金泉並介紹家庭理財的一些準則，以及開源節流的方法。
吳美瑩也談及她如何去節省開支。
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