【生活開支壓力】雙薪四口家庭冇儲蓄 理財師籲兼職增收入

從香港移民澳洲的吳美瑩Ricci, 利用社交網群組團購，在購物尤其買餸方面，節省時間金錢。





她指出，她的一對孖仔已經6歲，入讀小學，否則要支付託兒費用，壓力會更大。





吳美瑩透露，她與丈夫都全職工作，家庭收入一半用於房屋按揭還款，目前根本沒有多餘錢儲蓄。



吳美瑩一家四口的開支，最大是房屋按揭還款，佔家庭收入一半。 Credit: supplied/ Ricci 理財師袁金泉Kam就分析說，之前因為疫情，政府的支援，以及個人例如沒有去旅行等，令儲蓄多了，在疫情限制撤銷後，民眾會開始用錢，令需求增加，但疫情導致供應受阻，供不應求下，物價就開始上升。





他指出，但現在民眾感受到生活開支壓力，開始減少用錢，在各國邊界重開下供應陸續恢復，供過於求下，物價應該逐漸穩定。



袁金泉並介紹家庭理財的一些準則，以及開源節流的方法。





吳美瑩也談及她如何去節省開支。





詳情請聽今集【社區專訪】。







