墨爾本市連番街頭搶劫案 中國留學生警覺：「財不可露眼」

重點 維州警方正在調查墨爾本市中心發生的一連串街頭搶劫案。

受害者表示奢侈品被搶劫。

警方發言人表示，「沒證據」表明社區中任何特定群體成為襲擊目標。

住在雪梨時，朱女士（Ying Zhu）家經常不鎖門亦不會出事，但最近在墨爾本發生事後，她的警覺性提高了。





在她搬到這個維州首府兩個月後，她在墨爾本唐人街附近等電車時，肩上價值超過 1,000 澳元的 Gucci 手提包被搶走。





這名中國留學生憶起 3月 9日發生的事時說：「當時我看到他（男搶劫犯）跑到路邊，他的同伴騎著電滑板車，他跳上滑板車然後兩人就騎走了。」





朱女士說，她當時嚇呆了，她從沒想過會在澳洲日間時候會被搶劫。





事後她因為太恐懼一個多周都沒有離開住所。





她說：「我一直在回想這件事，覺得四周都很危險。」





SBS中文發現，這事件只是過去兩周在墨爾本市接連發生的至少10宗類似案件之一，大多數受害者是來自中國的留學生。





被盜物品包括奢侈手袋和配飾，每位受害者的平均經濟損失高達數千元。



一些受害人向SBS中文透露搶劫地點和被盜物品。 Source: SBS / Tianyuan Qu 就在朱女士被搶劫一個多周後，孫先生（Harry Sun）與女友在 Collins Street 行走時，他的Dior 手提袋被搶走了。





他說：「我感到有一雙手放在我的肩膀上，然後我的手提袋就不見了。」





這位去年來到墨爾本的學生其後向墨爾本東部警局報案，他的個人損失達 5,000 澳元。





孫先生描述肇事者為兩名騎滑板車的年輕男子，他相信二人是同日在 Melbourne Central 車站附近的 Elizabeth Street 搶劫他的朋友財務的慣犯。





他說：「我和朋友討論這些疑犯，並且非常確定他們是同一伙人。一個人穿黑色，另一個穿灰色衫。」





維州警方已向 SBS 中文證實，警方了解在 Bourke street 和 Flinders street街道，以及在 Treasury Gardens 附近發生了多宗搶劫案，警方正利用閉路電視錄像來調查這些事件。



警方接到報案指，疑犯為兩名年輕男子騎私人滑板車偷取放在地上或直接從受害人身上搶走的手提包。 維州警方發言人

發言人補充說：「現階段，警方尚未確認事件是否由相同的人所為。」



一名受害人向墨爾本東部警局報案。 Credit: Supplied 「在這些案件中，都沒有關於受害者受人身威脅的報告。罪犯趁機偷走無人看管，或受害者沒有嚴密看管的物品。罪犯隨後立即騎電動滑板車離開。」



國際留學生的安全問題

搶劫發生後，孫先生在小紅書（中國的網絡購物和社交平台）上發帖分享了自己的經歷，帖文引來其他中國留學生的數百條留言，表達了對在澳洲安全的擔憂。





一位網民回覆孫先生的帖文：「不要穿或帶任何奢侈品，好日子不再了。」





另一位網民回覆說：「這就是所謂的最宜居城市嗎？」





根據犯罪統計局（Crime Statistics Agency）的數據，2022 年墨爾本每 10 萬人的犯罪率為 15,980宗 ，而維州的犯罪率為 5,306宗。





在 2022 年，墨爾本有 13,676 宗受害者報告，比去年增加了 14%。





而 2022 年的女性受害者人數比前一年略微增加了 700 人。



維州警方正在調查發生在墨爾本市中心的案件。 Source: SBS / Nicole Gong 澳洲教育部（Australian Department of Education）發言人告訴 SBS 中文表示，國際留學生如遇到罪案，應直接向最近的警察局報案，或向教育機構尋求幫助。





發言人表示：「所有學生都應感到安全，無論是在校園還是在社區。」





根據最新數據，中國學生在澳洲國際留學生中所佔比例最高，截至 2023 年 3 月 6 日，共有 110,413 名中國學生持有學生簽證。



在接受調查的國際學生中，來自中國的學生對在澳洲的生活感到最不安全。 Credit: 2021 International Student Experience Survey 與朱女士同一天被搶劫的另一名中國人羅賓*（Robin）告訴 SBS 中文，她認為罪犯的目標是擁有奢侈品的亞洲人。





對於這一說法，維州警方表示：「暫沒有證據表明社區中的任何特定人群是襲擊目標。」





羅賓從新西蘭來到墨爾本的第二天，她價值 4,000 澳元的 Louis Vuitton Bagatelle 手袋在Flinders Street 被兩名騎電動滑板車的年輕男子搶走，她認為這就是搶劫朱女士的人。





她說：「我覺得自己好像得了創傷後後遺症。我現在回到了新西蘭，但當我看到滑板車時，我仍然很害怕。」





「當我聽說有朋友要來墨爾本時，我告訴她要小心，要保持低調，手袋放在大衣裡，並時刻注意滑板車。」



