【新州選舉】州長佩洛德揶揄工黨競選巴士壞車 昨日自由黨大巴亦死火

新州州議會選舉將於明天星期六（3 月 25 日）舉行，決定未來至少四年將由哪個政黨執政州政府。大選前夕，候選人都爭取時間出動宣傳造勢。





新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）日前嘲笑工黨柯民思（Chris Minns）的競選大巴「冇電跪低」（broke down），就猶如工黨的預算一樣，怎料自由黨的競選大巴昨日亦在出行時拋錨。





昨日（3月23日）下午在雪梨內西區進行競選活動時，自由黨的大巴出現故障「死火」。在Eastwood 街道上宣傳後，州長佩洛德上了一輛汽車離開，但記者發現自由黨的大巴不見影蹤。





大約半小時後，州長的工作人員表示他們正努力找來一輛替換巴士，原來原本的電動巴士「死火」了。





一名維修技工後來告訴記者，大巴「死火」是電池沒電所致。



本周二（3月21日），工黨的澳洲本土製全電動競選巴士在西雪梨出行時也突然「死火」。





工黨隨即換來一架汽油巴士，工黨柯民思回應時笑言：「我昨晚忘記充電了，結果就「死火」了。」





當時，州長佩洛德被問及工黨競選巴士「冇電」一事，以及是否反映了電動車充電口不足的問題時，佩洛德抨擊他的對手笑言：「工黨的大巴『冇電跪低』」（broke down）並不出奇，就猶如工黨的預算一樣。」





新州州議會選舉將於明天周舉行，現任州長佩洛德的目標，是為兩黨聯盟贏得連續第四個執政任期。





而反對黨領袖柯民思則希望帶領工黨贏得自 2007年以來在新州的首場勝利。二人的最後一場公開辯論已在周三（3月22日）舉行。





佩洛德在接受 SBS 新聞訪問時表示，他曾帶領新州度過洪災、林火以及新冠病毒疫情，作為前財長的他最有能力繼續帶領新州政府。





而柯民思則向 SBS 新聞表示，需要更換政府來解決澳洲民眾日益增加的財務壓力負擔。





