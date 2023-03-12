【新州大選】佩洛德承諾設兒童未來基金 每人獲近400元一年

Key Points 新州州長佩洛德承諾，如果兩黨聯盟贏得大選連任，會為兒童設立未來基金，政府會存入高達接近400元一年。

家長及監護人可向基金額外存款，基金戶口到時的儲蓄可以高達49,000元。

兒童滿18歲時才可以從基金取錢，只能用於兩方面：房屋及進修。

新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）今日於雪梨西南區，自由黨誓師大會上，承諾對年輕人的未來進行重大投資。





他表示， 現在自由黨在今次新州選舉，是處於下風。





目前全澳各州及領地政府，只剩下新州及塔州，是自由黨國家黨聯盟執政。



佩洛德表示，如果新州兩黨聯盟贏得大選連任，將為所有年滿 18 歲的年輕人設立儲蓄基金，用於購買房屋和教育。





他形容，這是新州史上最重要的財務安全投資，並表示政府會耗資大約8.5億元。



「兒童未來基金」如何運作？

如果新州兩黨聯盟贏得3月25日的州選舉，到 2023 年，新州目前 10 歲及以下的兒童，以及此後的新生兒，每人都將獲得作為開始投資的 400 元資金。





父母和監護人可以額外注入最高至1000元，而政府將相應向戶口存入每年高達 400 美元，從而儲蓄金額達到 28,000 元至 49,000 元，視乎額外存入多少錢。





佩洛德說，這些兒童至年滿 18 歲，就可以因為進修或房屋方面提取資金，這樣「他們就可以開始保障自己未來的財務」。





如果父母每年投入 400 元，其子女到18 歲時，他們基金可能約為 28,500 元，其中包括政府的撥款。 如果每年為 1000 元，則該基金到期末可能達到 49,000 元。



對於領取家庭稅務優惠A（ Family Tax Benefit A ）的家庭，政府每年會自動向該基金捐款 200 元，而無需父母捐款。





這些兒童滿18歲後，即使他們父母再向基金存錢，政府也不會注入任何資金了。 這些兒童只有在年滿 18 歲時才能提取資金，而且只能用於兩個目的：房屋，例如購買房屋，或進修如買教科書或學習材料。





佩洛德聲稱自己在民意調查中處於下風，表示他的政黨負責任的金融和經濟管理，將「讓新州向前發展」。





他在誓師大會說：「知道今天在這裡和全新州的單親父母都有一個共同點，那就是從小朋友出生的那一刻起，我們就為他們擔心，並且會做任何事情來確保他們有比我們更好的機會。」



新州自由黨還承諾了什麼？

佩洛德還宣布對公立學校進一步投資 12 億元，為新建和升級學校創造 190 億元的資金來源。





他之前還承諾，如果他贏得今次大選，將在新州建 500 間新的學前教育幼兒園。





新州工黨承諾了什麼？

新州工黨星期日宣布一項計劃，將擬定 4.85 億元能源救濟基金，來減輕小企業和新州家庭不斷上漲的電費開支。





根據該基金計劃，符合條件的新州小企業將獲得 315 元的能源開支減免，如果加上聯邦政府退稅計劃的資金，約 320,000 家小企業將獲得 630 元的能源賬單減免。





同時受到能源價格上漲重創的新州家庭也受惠，將獲得 250 元的能源賬單減免，如果與配合聯邦能源法案救濟基金（Energy Bill Relief Fund）提供的 250 元，大約 160 萬符合條件的家庭將獲得 500 元的能源開支補助。







