【全澳房屋租盤再少】多區租金創新高 年薪6位數才能應付

最新數據顯示，全澳出租房屋空置率再度下跌至5年新低，另外有研究顯示，部份地區租金的升幅也破紀錄，要年薪達到6位數字，才能夠應付租金方面的財務壓力。

全澳出租房屋空置率再度下跌至5年新低。/AAP

全澳出租房屋空置率再度下跌至5年新低。（AAP) Source: AAP

地產分析及顧問公司PropTrack的新報告顯示，2月份全澳的出租房屋空置率再下降0.1%，達到1.47%。

報告警告說，出租房屋空置率進一步下降，目前租金升至新高的情況，會進一步影響。

PropTrack 的報告指出：現在的出租房屋空置率，是爆發疫情前的一半，是自 2018 年底以來的最低水平，反映出出租房屋非常渴求。

在 2 月份，首府城市房屋租盤數量跌幅尤其明顯。

柏斯的出租房屋空置率最低，僅為 0.85%，並且在三年內暴跌了 69%。

阿德雷德的房屋租盤空置率也創歷史新低，為 0.92%，自 2020 年 3 月以來下降了 45%。

雪梨，房屋租盤空置率僅為 1.7%，但自 2020 年 3 月以來下跌了 59%。

墨爾本，出租房屋空置率為 1.41%，自 2020 年 3 月以來下降了 52%。

布里斯本為 1.30%，三年內減少 55%。

達爾文的房屋租盤空置率最高，為 2.53%，而自 2020 年 3 月以來下降了 50%。

報告稱：自爆發疫情以來，現在全澳首府城市，都比在偏遠地區更難租到房屋，目前租金已經達到新高，但預計會繼續攀升。

新州商業Business NSW的數據顯示，去年2022年12月，在雪梨209個郵政編號區，其中82區的房屋周租叫價中位數，租客要年薪超過10萬元，才可以應付租金的財務壓力，包括，東區Bondi （900元）、Manly（860元）、Coogee（835元）、Pyrmont（778元）、Surry Hills（675元）、Crows Nest (660元)、Chippendale（662元）、Lane Cove（600元）。

雪梨年薪6位數才可應付租金的部份地區

新州郵政編號
地區
周租中位數
應付租金壓力所需年收入（一人家庭應付租金壓力所需年收入（夫婦家庭）
2108北部海灘區（Palm Beach等）$1,500$260,000$390,000
2028DOUBLE BAY $950$164,667$247,000
2020MASCOT（近雪梨機場）$830$143,867$215,800
2018EASTLAKES, ROSEBERY$735$127,400$191,100
2119BEECROFT, CHELTENHAM$723$125,233$187,850
2061KIRRIBILLI, MILSONS POINT$720$124,800$187,200
2031CLOVELLY, RANDWICK$700$121,333$182,000
2075ST IVES, ST IVES CHASE$700$121,333$182,000
2138CONCORD WEST, LIBERTY GROVE, RHODES$695$120,467$180,700
2134BURWOOD$680$117,867$176,800
2071EAST KILLARA, KILLARA$640$110,933$166,400
2074

NORTH TURRAMURRA, SOUTH TURRAMURRA, TURRAMURRA, WARRAWEE$635

$110,067

$165,100

2067CHATSWOOD, CHATSWOOD WEST$625$108,247$162,370
2064ARTARMON$570$98,800$148,200
2121EPPING, NORTH EPPING$565$97,933$146,900
2122EASTWOOD, MARSFIELD$505$87,533$131,300
2077
ASQUITH, HORNSBY, HORNSBY HEIGHTS, WAITARA$500$86,667$130,000
 資料來源：Business NSW
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Published 12 March 2023 at 4:20pm
By Wyee Yeung
Source: SBS