【全澳房屋租盤再少】多區租金創新高 年薪6位數才能應付

地產分析及顧問公司PropTrack的新報告顯示，2月份全澳的出租房屋空置率再下降0.1%，達到1.47%。





報告警告說，出租房屋空置率進一步下降，目前租金升至新高的情況，會進一步影響。





PropTrack 的報告指出：現在的出租房屋空置率，是爆發疫情前的一半，是自 2018 年底以來的最低水平，反映出出租房屋非常渴求。





在 2 月份，首府城市房屋租盤數量跌幅尤其明顯。





柏斯 的出租房屋空置率最低，僅為 0.85%，並且在三年內暴跌了 69%。





阿德雷德 的房屋租盤空置率也創歷史新低，為 0.92%，自 2020 年 3 月以來下降了 45%。





在 雪梨 ，房屋租盤空置率僅為 1.7%，但自 2020 年 3 月以來下跌了 59%。





在 墨爾本 ，出租房屋空置率為 1.41%，自 2020 年 3 月以來下降了 52%。





布里斯本 為 1.30%，三年內減少 55%。





達爾文 的房屋租盤空置率最高，為 2.53%，而自 2020 年 3 月以來下降了 50%。





報告稱：自爆發疫情以來，現在全澳首府城市，都比在偏遠地區更難租到房屋，目前租金已經達到新高，但預計會繼續攀升。





新州商業Business NSW的數據顯示，去年2022年12月，在雪梨209個郵政編號區，其中82區的房屋周租叫價中位數，租客要年薪超過10萬元，才可以應付租金的財務壓力，包括，東區Bondi （900元）、Manly（860元）、Coogee（835元）、Pyrmont（778元）、Surry Hills（675元）、Crows Nest (660元)、Chippendale（662元）、Lane Cove（600元）。



雪梨年薪6位數才可應付租金的部份地區

新州郵政編號

地區

周租中位數

應付租金壓力所需年收入（一人家庭 ） 應付租金壓力所需年收入（夫婦家庭） 2108 北部海灘區（Palm Beach等） $1,500 $260,000 $390,000 2028 DOUBLE BAY $950 $164,667 $247,000 2020 MASCOT（近雪梨機場） $830 $143,867 $215,800 2018 EASTLAKES, ROSEBERY $735 $127,400 $191,100 2119 BEECROFT, CHELTENHAM $723 $125,233 $187,850 2061 KIRRIBILLI, MILSONS POINT $720 $124,800 $187,200 2031 CLOVELLY, RANDWICK $700 $121,333 $182,000 2075 ST IVES, ST IVES CHASE $700 $121,333 $182,000 2138 CONCORD WEST, LIBERTY GROVE, RHODES $695 $120,467 $180,700 2134 BURWOOD $680 $117,867 $176,800 2071 EAST KILLARA, KILLARA $640 $110,933 $166,400 2074



NORTH TURRAMURRA, SOUTH TURRAMURRA, TURRAMURRA, WARRAWEE $635



$110,067



$165,100



2067 CHATSWOOD, CHATSWOOD WEST $625 $108,247 $162,370 2064 ARTARMON $570 $98,800 $148,200 2121 EPPING, NORTH EPPING $565 $97,933 $146,900 2122 EASTWOOD, MARSFIELD $505 $87,533 $131,300 2077

ASQUITH, HORNSBY, HORNSBY HEIGHTS, WAITARA $500 $86,667 $130,000

資料來源：Business NSW







