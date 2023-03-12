【全澳房屋租盤再少】多區租金創新高 年薪6位數才能應付

地產分析及顧問公司PropTrack的新報告顯示，2月份全澳的出租房屋空置率再下降0.1%，達到1.47%。
報告警告說，出租房屋空置率進一步下降，目前租金升至新高的情況，會進一步影響。
PropTrack 的報告指出：現在的出租房屋空置率，是爆發疫情前的一半，是自 2018 年底以來的最低水平，反映出出租房屋非常渴求。
在 2 月份，首府城市房屋租盤數量跌幅尤其明顯。
柏斯的出租房屋空置率最低，僅為 0.85%，並且在三年內暴跌了 69%。
阿德雷德的房屋租盤空置率也創歷史新低，為 0.92%，自 2020 年 3 月以來下降了 45%。
在雪梨，房屋租盤空置率僅為 1.7%，但自 2020 年 3 月以來下跌了 59%。
在墨爾本，出租房屋空置率為 1.41%，自 2020 年 3 月以來下降了 52%。
布里斯本為 1.30%，三年內減少 55%。
達爾文的房屋租盤空置率最高，為 2.53%，而自 2020 年 3 月以來下降了 50%。
報告稱：自爆發疫情以來，現在全澳首府城市，都比在偏遠地區更難租到房屋，目前租金已經達到新高，但預計會繼續攀升。
新州商業Business NSW的數據顯示，去年2022年12月，在雪梨209個郵政編號區，其中82區的房屋周租叫價中位數，租客要年薪超過10萬元，才可以應付租金的財務壓力，包括，東區Bondi （900元）、Manly（860元）、Coogee（835元）、Pyrmont（778元）、Surry Hills（675元）、Crows Nest (660元)、Chippendale（662元）、Lane Cove（600元）。
雪梨年薪6位數才可應付租金的部份地區
|新州郵政編號
|地區
|周租中位數
|應付租金壓力所需年收入（一人家庭）
|應付租金壓力所需年收入（夫婦家庭）
|2108
|北部海灘區（Palm Beach等）
|$1,500
|$260,000
|$390,000
|2028
|DOUBLE BAY
|$950
|$164,667
|$247,000
|2020
|MASCOT（近雪梨機場）
|$830
|$143,867
|$215,800
|2018
|EASTLAKES, ROSEBERY
|$735
|$127,400
|$191,100
|2119
|BEECROFT, CHELTENHAM
|$723
|$125,233
|$187,850
|2061
|KIRRIBILLI, MILSONS POINT
|$720
|$124,800
|$187,200
|2031
|CLOVELLY, RANDWICK
|$700
|$121,333
|$182,000
|2075
|ST IVES, ST IVES CHASE
|$700
|$121,333
|$182,000
|2138
|CONCORD WEST, LIBERTY GROVE, RHODES
|$695
|$120,467
|$180,700
|2134
|BURWOOD
|$680
|$117,867
|$176,800
|2071
|EAST KILLARA, KILLARA
|$640
|$110,933
|$166,400
|2074
|NORTH TURRAMURRA, SOUTH TURRAMURRA, TURRAMURRA, WARRAWEE
|$635
|$110,067
|$165,100
|2067
|CHATSWOOD, CHATSWOOD WEST
|$625
|$108,247
|$162,370
|2064
|ARTARMON
|$570
|$98,800
|$148,200
|2121
|EPPING, NORTH EPPING
|$565
|$97,933
|$146,900
|2122
|EASTWOOD, MARSFIELD
|$505
|$87,533
|$131,300
|2077
|ASQUITH, HORNSBY, HORNSBY HEIGHTS, WAITARA
|$500
|$86,667
|$130,000
資料來源：Business NSW
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