BBC 怒炒體育主持連尼加引公憤要火速道歉

英國廣播公司BBC因英格蘭足球名宿連尼加，在個人社交媒體，批評英國政府新推出的打擊非法移民政策，無異於上世紀30年代的納粹黨德國後被暫停主持職務。







體育界和社會人士均批評BBC 這個做法是打擊言論自由。BBC (11/3) 昨日向球迷道歉並且暫援連尼加停職嘅決定。





據報有英超領隊和球員，計劃在賽後拒絕BBC訪問。多位主持人支持連尼加，均表示在連尼加復職前，都不會亮相做節目。許多體育節目未能並如期在周六播出。



BBC 表示為節目調動造成混亂致歉。 Credit: James Manning/PA/Alamy



英國廣播公司向球迷道歉並且暫援連尼加停職嘅決定。首相辛偉誠說，希望連尼加與BBC之間的爭端及時解決。他又為新政策辯護，指雖然不是每個人都會同意，但他相信所做的事是公平和正確。





英國首相辛偉誠說，希望連尼加與BBC之間的爭端及時解決，這件不是政府的事。 Credit: Leon Neal/PA/Alamy 有英國民眾表示，相信言論自由但連尼加這次過了火。



