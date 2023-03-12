BBC 怒炒體育主持連尼加引公憤要火速道歉

BBC總經理戴維為節目調動造成混亂致歉，但表明無意為事件辭職，他又說正聽取有關如何將編輯指南應用於不同員工的意見。

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英格蘭足球名宿連尼加批評政府打擊非法移民的新政策，被英國廣播公司BBC暫停體育節目主持職務。 Credit: Mike Egerton/PA/Alamy

英國廣播公司BBC因英格蘭足球名宿連尼加，在個人社交媒體，批評英國政府新推出的打擊非法移民政策，無異於上世紀30年代的納粹黨德國後被暫停主持職務。


體育界和社會人士均批評BBC 這個做法是打擊言論自由。BBC (11/3) 昨日向球迷道歉並且暫援連尼加停職嘅決定。

據報有英超領隊和球員，計劃在賽後拒絕BBC訪問。多位主持人支持連尼加，均表示在連尼加復職前，都不會亮相做節目。許多體育節目未能並如期在周六播出。
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BBC 表示為節目調動造成混亂致歉。 Credit: James Manning/PA/Alamy

英國廣播公司向球迷道歉並且暫援連尼加停職嘅決定。首相辛偉誠說，希望連尼加與BBC之間的爭端及時解決。他又為新政策辯護，指雖然不是每個人都會同意，但他相信所做的事是公平和正確。

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英國首相辛偉誠說，希望連尼加與BBC之間的爭端及時解決，這件不是政府的事。 Credit: Leon Neal/PA/Alamy
有英國民眾表示，相信言論自由但連尼加這次過了火。

英國政府星期二推出堵截非法移民的新法案，計劃禁止乘小艇非法抵達英國的偷渡客申請庇護，並會將他們遣返所屬國家或安全的第三國。
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Published 12 March 2023 at 11:24am, updated 5 minutes ago at 11:37am
By Nina Loh
Source: SBS