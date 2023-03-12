昆州西北 Burketown 受洪水圍困

昆州西北部距離北領地不遠的一個小鎮的居民，正在焦急地等待洪水高峰預期於今天的降臨。

QLD FLOODS

昆州 Burketown 3 月 11 日從上空拍攝的照片。 Source: AAP / QLD FLOODS/PR IMAGE

昨日約有 45 名 Burketown 鎮的居民把握機會，撤離了家園，但其他人則不顧警告選擇留低。到目前為止，該鎮的 150 名居民中，大部分已撤離。

Burketown 正面對著歷史上最嚴重的洪水，Albert River (阿爾伯特河) 的水位，已超過了 2011 年 6.78 米的記錄。 

昨天大多數撤離的市民，被小型直升機分批送到附近的 Doomadgee 鎮，然後再乘坐飛機前去 300 多公里之外的 Mt Isa。

該鎮和周邊地區已經被淹浸，許多牛隻死亡，而電力也會中斷。

代表昆州 Traeger 議區的州議員 Robbie Katter 表示，目前最重要的，是災民在未來幾日要及時獲得協助。
Robbie Katter
凱特澳洲黨 (KAP) 的領袖兼昆州 Traeger 議區的代表 Robbie Katter。 Source: AAP / DARREN ENGLAND
Katter 表示，大家目睹了每十年或二十年才發會發生一次的場景。今次是「發大水」。市民已經被隔離了兩個月，但還可能要隔離多一、兩個月。所以這是一個非常大的問題。雜貨乾糧、燃料、直升機救援樣樣均需要。

Katter 又說，政府需要對將某些地區宣佈為處於自然災難狀態，這樣他們才能夠獲得撥款支持。
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Published 12 March 2023 at 11:40am
By Aaron Wan
Source: SBS