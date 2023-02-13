【新州大選】政府承諾將電動車充電器增達3萬個

新州政府承諾，如連任，將提供數萬個電動車充電器。

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政府承諾連任將電動車充電器增3萬個。 Source: SBS / SBS News

新州兩黨聯盟政府如連任，承諾在新州將安裝數萬個電動汽車充電器，並簡化程序，和更新公共交通樞紐。

新州財政廳長基恩(Matt Kean)表示，透過取消在私人和公共地方設置充電器的障礙，到2026年，新州可能會有30,000個電動汽車充電點。

目前新州只有1000個電動車充電器，阻礙電動車使用的情況。

政府承諾的計劃的特點之一是充電權分契式改革，改革後，拒絕合理的安裝充電器請求，將視為非法。

分契式電權改革，只要業主願意支付費用，並遵守嚴格安全要求，可有公平的使用電力車的機會。

現時限制在電線桿，和停車收費錶等地方安裝公共充電器的法例，也將在幾天內更改。

新州規劃部長羅伯茨（Anthony Roberts）表示，知道有30%司機無法在街上充電，並依賴公共充電，「這就是為什麼我們要減少繁文縟節，以更快地推出充電點」。
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除了增加充電器的數量外，政府還將在公共交通樞紐安裝充電點，包括通勤者使用的停車場、火車、公共汽車和渡輪站。

運輸廳長艾略特(David Elliot)表示，政府將開始推出計劃，幫助改用電動車的司機每年節省約1000元的運用成本。

他指，通勤者使用的停車場，是電動車司機在工作時充電的最佳選擇，確保他們可以在一天結束前，汽車可充滿電。

8個公共交通樞紐已計劃進行首輪充電器安裝，包括Emu Plains、Revesby、St Marys 和 West Ryde。

基恩指，政府已經投資2.09億元，以確保到2030年，新州路上估計有100萬輛電動車，都有足夠的充電器。

「我們希望所有司機都能隨時隨地充電，無論是在公路旅行、上班路中還是在家裡。」

鼓勵使用電動車的其他政策，包括取消78,000元以下電動車的印花稅，為68,750元以下的車輛提供3000元的退稅，並容許電動車在公交車道上行駛。

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Published 13 February 2023 at 1:47pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS