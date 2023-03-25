【逼得太緊】為什麼老闆在發送下班後的電子郵件之前應該三思而後行?

要點： 研究人員表示，在家自由工作的承諾實際上帶來了相反的結果。

下班後不必要和非緊急的聯繫與員工的壓力水平升高和抑鬱情緒有關。

結果與從行政和金融到建築和水喉工程的各個行業相關。

管理人員應該停止在下班時間與員工頻繁接觸，否則員工可能會筋疲力盡。





來自澳洲、美國和歐洲的研究人員發現，在員工本應下班後進行不必要和非緊急的接觸會導致員工壓力水平升高和情緒低落。





新冠疫情期間迫使大眾接受在家工作，帶來了不可否認的靈活性和節省的通勤時間。



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“無邊界工作場所”的缺點

但根據皇家墨爾本理工大學 (RMIT) 研究員巴巴羅拉 (Mayowa Babalola) 教授的說法，電字化工作場所中的輕鬆聯繫是一把雙刃劍，在家工作自由的承諾實際上會帶來相反的結果。





巴巴羅拉教授說:「無邊界工作場所讓管理人員可以全天候7天24小時去接觸員工，而與管理人員保持持續聯繫是一種期望，而不是一種選擇。」



“我們發現許多人意識到，(Microsoft) Teams 的持續收到新訊息通知和深夜電子郵件正在給他們的個人生活帶來工作壓力和抑鬱症狀。”





這項涉及皇家墨爾本理工大學和其他機構的國際合作研究調查了近 900 名從事藍領和白領工作的美國人，發現結果與從行政和金融到建築和水喉工程等各個行業相關。



不回應的權利

巴巴羅拉教授說，這項研究表明，管理人員必須控制他們經常與員工接觸，否則他們的員工可能會感覺筋疲力盡。





巴巴羅拉教授說:「隨著越來越多的人在家工作和更靈活的工作時間，僱主和僱員需要引入機制和界限來應對工作對他們家庭領域的侵擾。」





巴巴羅拉教授又指出，其中一種方法讓管理人員可避免將這種壓力強加給他們的團隊，就是簡單地從他們發送訊息的對象的角度來看。



巴巴羅拉教授說:「這種方法可以很簡單，比如安排第二天的訊息，或者非常明確地表明訊息的接收者不會在約定的工作時間之外閱讀或回覆。」





該研究團隊還呼籲制定公司政策和法律，以保護員工在非工作時間接觸員工，並阻止管理人員在特定時間聯繫員工。





這一呼籲與綠黨本週早些時候提出修改《公平工作法》以賦予員工“斷開聯繫的權利”的提議一致。





該黨提議的法案將阻止僱主在工作時間以外聯繫僱員，並確保員工在下班時無需監控工作通訊，除非他們這樣做是得到報酬的。





