兩家Subway快餐店欠薪被罰款 法官：快餐業員工容易被無良雇主剝削

公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman）已獲得法院頒令，對阿德雷德兩家 Subway 快餐連鎖店的特許經營商前任董事罰款及討薪超過 31,000 澳元。





聯邦巡迴法院和家庭法院（Federal Circuit and Family Court）對前董事胡德（Jason Matthew Hood）處以 5,425 澳元的罰款。





涉事的兩間特許經營店之前在 Glenelg 的 Jetty Road 和 Bayside Village 購物中心經營 Subway 快餐連鎖店。





處罰是針對前董事胡德沒有合法遵守法規，向三名在 2017 年 8 月至 2019 年 10 月期間受僱於該店的員工補發應享的工資。





此外，法院還命令胡德向員工支付總計 25,597 澳元的欠薪。





大部分欠薪金額與其中一名員工有關，該名員工共被欠薪 22,247 元。至於另外兩名年輕員工，分別被拖欠 1,750 元和 1,600 元的薪金。



快餐業的員工「由於工作性質和工作時間要求，容易受到無良雇主的剝削」，因此有必要實施處罰以發揮阻嚇作用。 法官布朗（Stewart Brown）

公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman）申訴專員帕克（Sandra Parker）表示，涉事的公司前董事了解到如公司未按照合規通知（Compliance Notices）採取相關行動，後果除了必須交還拖欠的工資外，還可能在法庭上面臨處罰。





申訴專員帕克說：「如果不遵守合規通知（Compliance Notices），我們準備採取法律行動，以確保工人獲得合法權利。」





「雇主還得注意，公司必須採取行動保護弱勢員工，例如年輕員工，而公平工作調查專員署的首要工作之一仍是提高快餐、餐廳和咖啡館行業的合規性。任何人對於工資或權利有疑慮，都應該聯繫我們尋求建議和幫助。」





公平工作調查專員署在收到受影響員工的援助請求後進行了調查。





法官布朗（Stewart Brown）指，快餐業的員工「由於工作性質和工作時間要求，容易受到無良雇主的剝削」，因此有必要實施處罰以發揮阻嚇作用。





公平工作調查專員署沒有對當前的 Glenelg Jetty Road 和 Glenelg Bayside Village Shopping Centre 的 Subway 特許經營店的經營者提出任何指控。



