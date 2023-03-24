著名澳公司行四天工作 首企業與工會達協議

澳洲樂施會與澳洲服務工會達成企業談判協議 (EBA)，每周工作 35 小時的長期全職員工，可以選擇每周工作時間，和改為在四天內工作每周30小時的權利，而不會損失任何工資。





與此同時，長期的兼職員工的工作時間和權利，將根據30小時的全職工作量按比例分配。





與工會的最新談判後，這間解決貧困和不平等問題的非牟利組織，將進行為期六個月的試點計劃。



澳洲樂施會將試行4天工作天。 Source: AAP 此次計劃將影響近100名員工，樂施會在澳洲有97名全職員工，和 37名兼職員工，其中約90名是永久員工。





這是首次在企業談判協議 (EBA)下，正式確立有關安排，並影響到澳洲的全職員工。





有關協議將在3月31日至4月4日期間進行投票，但預計會獲得大量支持。





澳洲服務工會維州私營部門分會秘書Imogen Sturni表示，該試驗對員工和公司來說都是一次重大勝利。





她指「每周工作四天、工作30小時對樂施會及其員工來說是雙贏的。」





她指很高興看到樂施會公開承認生產力有不同的形式，而工作與生活的平衡，對於工人的身心健康很重要。





「當員工得到很好的支援，並在工作中擁有靈活性，並同時滿足生活中不斷變化的需求，他們實際上會在工作中表現得更好。」





她又直言「僵化的周一至周五」，每周工作五天已是過時，不再適合現代的工作場所或員工，特別是需要照顧其他人的員工。



在較早前，參議院一個委員會促請聯邦政府推行一項全國性「四天工作周」試驗計劃，以研究有關模式是否有助澳洲人平衡工作及照顧家人的職責。





委員會建議聯邦政府根據「100:80:100」模式，支持全國推行「四天工作周」試驗計劃，即表示員工工時減少至八成，但維持相同的生產力及薪酬。





建議中的試驗計劃將涵蓋各個行業，並在與本地大學合作的形式下進行。





參議院工作及照顧特別委員會主席、綠黨參議員波科克 (Barbara Pocock) 表示，在為身兼照顧家庭職責的僱員提供支援方面，澳洲落後於其他國家。





她說：「我們已落後太多。我們正為勞工短缺、工人壓力太大、性別不平等付出代價。」





她表示，為僱員提供更大靈活性，實際上可以提高生產力。





雖然有參與該委員會的工黨參議員表示「原則上」支持有關建議，但他們強調有關建議並非反映現屆政府目前的政策。





兩大主要政黨亦警告，採納全部建議將所費不菲。



有研究顯示4天工作天可提升生產力。 Source: AAP / AAP Image/Tracey Nearmy 早前，在英國進行的「四天工作周」全球最大型試驗計劃，超過 60 間英國公司在六個月參與一項試驗計劃，容許旗下合共接近三千名僱員減少工作時數一天並維持相同的薪金水平。





結果顯示，四天工作而非傳統的五天工作，對大部份僱員及公司而言都能帶來更大的生產力。





縮短工作天數未有影響員工的生產力。參與試驗的企業平均在計劃實施期間錄得 1.4% 的利潤增長。





較往年同期，企業的利潤更加錄得 35%的增幅。





研究亦發現，在試驗進行期間，招聘人數有所增加、缺勤率則有所下跌，而員工離職的數字亦大幅下跌。





結果顯示超過九成參與試驗的公司將會繼續實施「縮短後的工作周」，或有此計劃。





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