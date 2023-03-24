「好香嘅 Lemongrass」自家種香茅 驅蚊蟲還可煮食用

Chrysanthenum

香茅 Lemongrass 是東南亞菜色經常用到的香料植物。 Source: SBS / Image obtained by SBS Food

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今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植香茅（Lemongrass）。香茅是東南亞菜色上經常用到的香料植物。相信不少人都跟小編一樣，鐘意食香茅豬扒，原來有幾種方法自家種香茅，而且香茅耐寒又算粗生，種植不難。園藝專家蔡浩權和蔡苡雯會在本節中詳談。

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