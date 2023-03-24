「好香嘅 Lemongrass」自家種香茅 驅蚊蟲還可煮食用

「好香嘅 Lemongrass」自家種香茅 驅蚊蟲還可煮食用Play12:11香茅 Lemongrass 是東南亞菜色經常用到的香料植物。 Source: SBS / Image obtained by SBS Food下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.16MB) 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植香茅（Lemongrass）。香茅是東南亞菜色上經常用到的香料植物。相信不少人都跟小編一樣，鐘意食香茅豬扒，原來有幾種方法自家種香茅，而且香茅耐寒又算粗生，種植不難。園藝專家蔡浩權和蔡苡雯會在本節中詳談。更多內容「極速30天收成」自家種嫩口南瓜苗 還可兩次收成【入秋種秋菊】 可觀賞又可食用的花中四君子【細細粒 功效多】高纖低卡神奇水果可降血壓抗氧化 入秋最合適自家種迷迭香可增強記憶力？ 附自家製迷迭香調味油食譜希臘神話中彩虹女神 Iris「鳶尾花」 花語：想念你瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【新州大選】鼓勵華人關心政治？非公民應否獲得投票權SBS 中文新聞 (3 月 24 日)在澳洲發生車禍點算好？一文看清須知聯合國召開半世紀首次水事會議 籲關注水資源問題