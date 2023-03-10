【入秋種秋菊】 可觀賞又可食用的花中四君子

【入秋種秋菊】 可觀賞又可食用的花中四君子Play11:41花中四君子 — 菊花。 Source: AAP / Quentin Jones/AAPIMAGE下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.69MB) 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植「花中四君子」 — 菊花。入秋不僅可以種菊花，可觀賞之餘又可食用。與中國多用於拜祭祖先不同，西方國家流行送顏色鮮艷的菊花作母親節禮物。今集園藝專家蔡浩權同蔡苡雯會在本節中詳談。更多內容【細細粒 功效多】高纖低卡神奇水果可降血壓抗氧化 入秋最合適自家種迷迭香可增強記憶力？ 附自家製迷迭香調味油食譜希臘神話中彩虹女神 Iris「鳶尾花」 花語：想念你百香果名字由來原來有段故？附自家製百香果果汁食譜瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（3月10日）你贊成澳洲郵政減派信增郵費以改善財務狀況嗎？來澳中國旅客防疫措施明起撤銷 澳洲將購美國核能潛艇SBS 中文新聞 （3月10日）