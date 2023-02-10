百香果名字由來原來有段故？附自家製百香果果汁食譜

百香果名字由來原來有段故？附自家製百香果果汁食譜Play11:35百香果果汁。 Source: Pixabay下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.6MB) 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植一款美味有益的水果——百香果，原來種植百香果並不難，而且百香果果汁維他命營養豐富，有益健康，園藝專家蔡浩權同蔡苡雯會在本節中詳談。更多內容對抗超市高價 自家種植清新青瓜【請幫手食菠蘿~】50年一遇 澳洲百萬菠蘿同時收成下年起 常用止痛藥「撲熱息痛」將作重大改革瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（2月10日）SBS 中文新聞 （2月10日）美國懷疑間諜氣球 解放軍可能是幕後主腦？孩子在澳洲成長 「這一課」不可或缺