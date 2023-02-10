百香果名字由來原來有段故？附自家製百香果果汁食譜

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百香果果汁。 Source: Pixabay

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今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹如何種植一款美味有益的水果——百香果，原來種植百香果並不難，而且百香果果汁維他命營養豐富，有益健康，園藝專家蔡浩權同蔡苡雯會在本節中詳談。

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