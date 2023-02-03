對抗超市高價 自家種植清新青瓜

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青瓜 Source: AAP / MOODBOARD

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今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹一種日常生活非常常見，而且深受大小朋友喜歡的植物——青瓜。青瓜在超市售價並不相宜，但其實種植並不困難。園藝專家蔡浩權同盧婉霞會在本節中詳談。

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