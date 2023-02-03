對抗超市高價 自家種植清新青瓜

對抗超市高價 自家種植清新青瓜Play11:26青瓜 Source: AAP / MOODBOARD下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.97MB) 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹一種日常生活非常常見，而且深受大小朋友喜歡的植物——青瓜。青瓜在超市售價並不相宜，但其實種植並不困難。園藝專家蔡浩權同盧婉霞會在本節中詳談。更多內容「伯利恆之星」與聖誕節有點淵源的花卉營養豐富藥用價值高的表表者--馬蹄瞌睡救星首選—夏枯草瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesGlenelg夏季街頭派對SBS 中文新聞 （2月4日）【現實版冰與火之歌?】兩極天氣周末再襲澳洲【社區專訪】- 粵劇戲服展