營養豐富藥用價值高的表表者--馬蹄

營養豐富藥用價值高的表表者--馬蹄Play11:30馬蹄多入口至澳。 Credit: Wingo BAAMO Kamiut下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.96MB) 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權會與大家介紹一種可食用，又容易裁種的植物——馬蹄。這一種根本可食用的植物，一般在水中生長，但如果沒有水池，又可以如何裁種？這種植物又有甚麼特點？ 園藝專家蔡浩權同盧婉霞會在本節中詳談。更多內容「伯利恆之星」與聖誕節有點淵源的花卉「紅花檵木」觀賞價值高的花卉「墨西哥半邊蓮」生命力强的異域花卉瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（1月20日）牙醫教路：手動和電動牙刷的使用技巧大有不同！SunSmart 全球紫外線手機程式有助預防皮膚癌SBS 中文新聞 （1月20日）