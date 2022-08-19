「墨西哥半邊蓮」生命力强的異域花卉

墨西哥半邊蓮生命力強，兼且顔色鮮艷，惹人好感。那麽它又如何栽種呢？種植期間，我們又需要留意什麽細節讓它健康成長呢？詳情請收聽宋慶勤邀請園藝專家蔡浩權在本期的「園藝趣談」環節，為大家講解下去。





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