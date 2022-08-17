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「莢迷木」長相相當美觀

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Viburnum Tinus Wikimedia Commons Alvesgaspar CC BY SA 3.0.jpg

莢迷木顔色鮮艷奪目。 甚得園藝人士喜愛。

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Published 17 August 2022 at 2:26pm
By Thomas Sung
Source: SBS

今期「園藝趣談」環節，園藝專家蔡浩權為大家介紹一隻在澳洲春夏間開花，兼且與人一種相當高貴感覺的花卉 - 莢迷木。

Published 17 August 2022 at 2:26pm
By Thomas Sung
Source: SBS
莢迷木又名做地中海莢迷。莢迷木屬於中高身的樹木或木本植物，花朵體型較少但密密麻麻。成熟時，花朵會變成黑紅色， 別有一番滋味。 那麽莢迷木又如何栽種呢？詳情請收聽宋慶勤邀請園藝專家蔡浩權在本期的「園藝趣談」環節，為大家講解下去。

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