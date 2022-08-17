「莢迷木」長相相當美觀

莢迷木又名做地中海莢迷。莢迷木屬於中高身的樹木或木本植物，花朵體型較少但密密麻麻。成熟時，花朵會變成黑紅色， 別有一番滋味。 那麽莢迷木又如何栽種呢？詳情請收聽宋慶勤邀請園藝專家蔡浩權在本期的「園藝趣談」環節，為大家講解下去。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

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