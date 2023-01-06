瞌睡救星首選—夏枯草

SBS廣東話節目其他收聽方法 瞌睡救星首選—夏枯草Play12:24SBS廣東話節目其他收聽方法 夏枯草十分常見，在山野間經常可見。 Credit: A.PAO下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.79MB)Published 7 January 2023 at 10:30amBy Tracy LoPresented by Tracy LoSource: SBS 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹一種既可觀賞，又可食用的植物夏枯草（All Heal Herb）， 夏枯草大家飲就飲得多，但到底知不知道要如何裁種，這種植物又有甚麼特點？ 園藝專家蔡浩權同盧婉霞會在本節中詳談。Published 7 January 2023 at 10:30amBy Tracy LoPresented by Tracy LoSource: SBS更多內容「伯利恆之星」與聖誕節有點淵源的花卉「紅花檵木」觀賞價值高的花卉「墨西哥半邊蓮」生命力强的異域花卉瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【年年有餘】養魚新手怎樣入門？【文化360】由宋代大興瓦舍文化到元明清的轉變城鄉人口密度失衡：日本政府新方案能否湊效？阿德雷德夏季及國際風爭節